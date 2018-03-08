激勵生命 謝清秀用化療掉髮藝術創作

屏東科技大學時尚設計與管理系副教授謝清秀（圖）熱衷於髮藝創作，曾獲國際技藝競賽美髮銀牌，6年前罹癌，她收集化療後的掉髮創作藝術作品，將抗癌故事與更多人分享。（屏科大提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年3月8日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣8日電）屏東科技大學時尚設計與管理系副教授謝清秀對髮藝創作有極大熱忱，曾獲國際技藝競賽美髮銀牌，6年前罹癌，她把化療後的掉髮創作成藝術品，將抗癌故事與更多人分享。



謝清秀熱衷於髮藝創作，自2005年辦理第一次創作個展至今，參與大大小小的個聯展約計25場，作品從對髮絲的熟悉度和實驗性的幾何造形逐漸發展成探索性的複合媒材。



6年前在學校的一次健康檢查中，發現罹患卵巢癌，謝清秀說，當時，她也很害怕，很擔心化學治療後掉光頭髮的媽媽，2個孩子會害怕，但當時小三與小六的女兒反而安慰她，讓她有了力量。



謝清秀表示，自己是從事美髮造型與髮藝創作，所以在頭髮掉光之前，她嘗試變換不同髮型，從長髮剪到短、再從短剔到光頭，收集不同的帽子和頭巾，享受另類的時尚感。



謝清秀並收集化療後的掉髮創作藝術作品，她說，有不少頭髮「是一根一根從床上撿起來收集的」，希望能將抗癌故事和更多需要的人分享，也希望激勵自己的學生。



謝清秀在去年獲得台灣癌症基金會第10屆抗癌鬥士，重回學校授課後，她沒有因自己生病而稍減對學生的教學，反而經常指導學生到晚上，為了要指導碩士生，她再修讀博士班，目前是博士生，謝清秀表示，只要學生要求指導，她就沒有說不的權利，由她指導而獲得國際獎的學生，至今已30多人。（編輯：張銘坤）1070308



