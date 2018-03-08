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歡慶婦女節 玫瑰花手環打動日本生芳心

發稿時間：2018/03/08 17:47

最新更新：2018/03/08 18:16

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為落實婦女節的意義，桃園市至善高中由「農產行銷科」師生手工製作30份玫瑰花手環，不分性別為每位老師及學生代表繫上，也藉此讓同學重視兩性平權。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年3月8日為落實婦女節的意義，桃園市至善高中由「農產行銷科」師生手工製作30份玫瑰花手環，不分性別為每位老師及學生代表繫上，也藉此讓同學重視兩性平權。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年3月8日

（中央社記者吳睿騏桃園8日電）日本駿台甲府高等學校來台造訪桃園市至善高中，學校精心準備了鮮花手環送給師生們，更組成男女混合籃球隊進行友誼賽，打破男女性別藩籬，讓今天的婦女節更具實質意義。

桃園市至善高中學務主任余念潔受訪表示，今天是三八婦女節，與學校擁有深厚情誼的日本駿台甲府高等學校二度來台造訪，為落實婦女節的意義，校方由農產行銷科的師生手工製作30份玫瑰花手環，不分性別為每位老師及學生代表繫上，也藉此機會讓同學重視兩性平權。

余念潔表示，學校也組成了男女混合籃球隊，與遠道而來的學生們進行一場競賽，透過體力與技巧好的男學員，與靈巧敏捷的女學員搭配合作，在比賽中嘗試著去配合彼此的優缺點，在團隊合作與校際競賽之餘，更深刻的了解到婦女節與性別平權的真正意義。

日本的女學生石川千文透過翻譯表示，收到台灣學生製作的玫瑰花手環相當開心，在婦女節收到這樣的禮物，覺得整個人都漂亮了起來，她也很欣賞台灣男生對女孩子的細心與溫柔，她覺得這是日本男孩比不上的，對於能在婦女節收到台灣貼心的禮物，她一輩子都不會忘記。

由於3月8日也是日本的「土產日」，因此至善高中也特別準備了大溪在地的特產「月光餅」和「豆奶」與日本師生分享。希望讓每次的交流都能融入不同的文化元素，讓國際教育能夠更多元化也更有創意。（編輯：李錫璋）1070308

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