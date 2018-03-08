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永不凋謝的玫瑰 出自職訓銲接班匠心巧手

發稿時間：2018/03/08 17:52

最新更新：2018/03/08 18:15

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勞動部勞動力發展署雲嘉南分署特殊銲接班8日發表以銲接方式製成的「鐵玫瑰」，象徵鐵打的愛情永不凋謝，7月底前在國道一號新營北上服務區展示。（雲嘉南分署提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年3月8日勞動部勞動力發展署雲嘉南分署特殊銲接班8日發表以銲接方式製成的「鐵玫瑰」，象徵鐵打的愛情永不凋謝，7月底前在國道一號新營北上服務區展示。（雲嘉南分署提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年3月8日

（中央社記者楊思瑞台南8日電）勞動部勞動力發展署雲嘉南分署特殊銲接班今天發表少見的「鐵玫瑰」，遠看與一般新鮮玫瑰花沒有兩樣，展現學員精湛技術，象徵鐵打的愛情永不凋謝。

特殊銲接班職訓師劉文賢表示，銲接鐵玫瑰是把3至5片平面鐵片，用堆疊的方式先銲在銲條蕊線上，再用氧乙炔火焰加熱鐵片後，拿火鉗或鋼絲鉗塑形成立體的玫瑰花瓣，最後再噴漆上色完成，每朵製作時間大概1至4小時。

他說，這束紅色及粉紅色搭配的玫瑰花，遠遠看起來與一般新鮮玫瑰花沒兩樣，近看一摸才會發現是鐵做的。

雲嘉南分署長柯呈枋表示，鐵玫瑰是特殊銲接班師生的作品，正好趕上下週白色情人節前發表。11朵代表最愛、一心一意的愛，而且是用鐵做的，永遠不會凋謝，象徵永恆的愛情，無論是想告白或是戀愛中的情侶等都很適合一起欣賞，把愛意傳達給對方。

他說，這束特別的鐵玫瑰今天起至7月底在國道一號新營北上服務區展示，也是鐵玫瑰首度外展。特殊銲接班也運用上課的廢鐵材打造2公尺高的悍將鋼鐵人、駿馬、摩天輪、海綿寶寶、巴黎鐵塔、蜈蚣、蠍子等作品，擺在雲嘉南分署各棟大樓迎賓入口處，都是職訓活廣告。（編輯：陳怡璇／陳清芳）1070308

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