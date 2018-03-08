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以為背部長黑痣 竟是惡性基底細胞癌

發稿時間：2018/03/08 18:06

最新更新：2018/03/08 18:16

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澄清醫院皮膚外科主任梁仲斌（圖）8日表示，台中市一名建築工人背部突然長出黑色凸起物，誤以為是普通黑痣，經病理切片檢驗後發現是惡性基底細胞癌。（院方提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年3月8日澄清醫院皮膚外科主任梁仲斌（圖）8日表示，台中市一名建築工人背部突然長出黑色凸起物，誤以為是普通黑痣，經病理切片檢驗後發現是惡性基底細胞癌。（院方提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年3月8日

（中央社記者郝雪卿台中8日電）台中市一名51歲建築工人，背部突然長出黑色凸起物，以為是黑痣，澄清醫院皮膚外科主任梁仲斌今天表示，經病理切片檢驗確診是惡性基底細胞癌。

梁仲斌指出，患者因工作關係，在天熱時經常光著上身在陽光下綁鋼筋，半年來在洗澡時都會摸到上背處有一顆小小凸起物，用鏡子照看就像黑痣一樣而不以為意，最近又摸到黑痣表面好像變粗糙，以為是不小心抓破了，到附近診所看診，診所醫師建議用雷射打掉。

患者後來到澄清醫院看診，梁仲斌表示，由於黑色凸起物約0.5公分大小，表面內陷並有輕微潰瘍現象，懷疑不是單純的黑痣。經病理切片檢驗，證實是惡性基底細胞癌，而進行手術切除，切除面積約1公分大小，術後情況良好。

梁仲斌指出，基底細胞癌大部分長在臉部，通常都是單顆出現，若病灶是帶有色素，則很容易被誤為痣，初期生長緩慢、不痛不癢，到了後期才會出現中心潰瘍、結痂，但也有一開始就呈棕色或膚色的凸起狀。

他說，罹患基底細胞癌的原因很多，紫外線的曝曬是原因之一，因此多半會好發於常曝曬於陽光的部位，像頭、臉及頸部，但軀幹部位也偶爾可見。

由於基底細胞癌初期很像痣，梁仲斌表示，一旦被誤診而當成痣以雷射打掉，反而會助長癌細胞的擴散或轉移，使癌細胞往下侵犯深層組織或骨骼，約30%的基底細胞癌被確診時已有癌細胞轉移情形，目前治療基底細胞癌以手術切除最為有效。

梁仲斌建議，在炙烈的陽光下從事戶外活動，最好能事先擦抹防曬油，以預防皮膚病變，尤其是需長時間在陽光下工作，最好能穿上長袖上衣。（編輯：陳怡璇/梁君棣）1070308

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