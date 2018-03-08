鼓勵文學創作 澎湖菊島文學獎5月起收件

澎湖縣文化局「第21屆菊島文學獎徵文活動」將自5月1日起開始徵件，徵文類別包括短篇小說類、散文類與現代詩類，獲獎作品也將集結成冊，歡迎民眾踴躍參與。中央社 107年3月8日

（中央社澎湖縣8日電）澎湖「菊島文學獎」今年5月起開始收件，文化局邀全民一起來訴說菊島的故事，首獎獎金新台幣4萬元，今年還增設有評審推薦獎，鼓勵文學創作。



澎湖縣文化局長鄭嘉薇表示，菊島散落在台灣海峽的美麗島群，蘊含著許多珍貴的自然、人文、歷史與地理特色，更是作家創作文學的發想地。



文化局表示，「菊島文學獎」今年邁向第21屆，自5月起至6月底止受理徵件。



徵文包括：短篇小說、散文和現代詩等3類，區分社會、青少年2組；社會組短篇小說首獎最高可獲4萬元、散文3萬元；青少年組首獎6000元。



另外，文化局說，今年還特別設置有評審推薦獎，比照佳作可獲1萬元和3000元獎金，鼓勵文學創作。相關報名可洽圖資科崔小姐，06-9261141轉154。（編輯：梁君棣）1070308



