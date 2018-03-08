屏東海生館韓國樂天水族館 簽合作備忘錄

屏東國立海洋生物博物館長陳啟祥（左）與韓國樂天水族館（Lotte World Aquarium）館長高正樂（右），8日簽合作備忘錄，雙館將就生物養殖技術及研究等方面進行合作交流。（海生館提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年3月8日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣8日電）屏東國立海洋生物博物館與韓國樂天水族館(Lotte World Aquarium)，今天簽合作備忘錄，雙方將就生物養殖技術及研究等方面進行合作交流。



簽約儀式今天在海生館進行，由海生館館長陳啟祥與樂天水族館長高正樂簽約，會中具體協議出雙方人員互訪、生物養殖技術交流以建立動物最高標準的照護、研究成果交流、共同發表研究成果及展示交流等5項協議。



另外，海生館生物馴養組獸醫李宗賢等人也與韓方代表進行白鯨照料交流會議，並就雙方辦理科學營隊與後場導覽的規劃與執行，交換辦理的心得與經驗，以提升水族館的教育活動的品質與內涵。



陳啟祥表示，海生館是國際知名的國家級社教機構，同時具有博物館與水族館的雙重特色，重視海洋生物基礎研究、教育、展示與海洋生態保育等任務，是樂天水族館造訪海生館館最大的原因，這是海生館繼去年韓國國家海洋生物多樣性中心完成簽約之後，韓國博物館界再次造訪的館所。



樂天水族館內設有海洋動物研究中心，針對各種海洋生物進行基礎研究，與傳統水族館只使用買賣方式維持活體展示的做法並不相同，是另類的商業型水族館。高正樂表示，這次的造訪收獲很大，海生館是極具深度的場域，學習到相當多的典藏、研究、展示及教育理念，期待未來雙方深化合作。（編輯：陳清芳）1070308



