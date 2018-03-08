第4代金僑成功尋根 偕父母首次踏上故鄉

旅居印尼的金門僑親邵慧娟（左）去年成功尋親祭祖，今年她帶著父親邵伯全（左3）、母親林月蓮（左2），一起踏上魂牽夢縈的金門故鄉。中央社記者黃慧敏攝 107年3月8日

（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）印尼第4代金門僑親邵慧娟去年到金門城的老家祭祖，今年，她的父母親邵伯全和林月蓮在她陪同下，首次踏上魂牽夢縈的故鄉。



36歲的邵慧娟來自印尼麻里巴板，去年她參加金門縣教育處舉辦的南洋鄉僑青年返金尋根交流活動時，透過縣府僑務辦公室和戶政事務所協助尋親，找到家族親友和曾祖父古厝，激動不已；她當時利用手機「直播」，告訴在遠在印尼的爸爸，「我回到家鄉了」。



前幾天，邵慧娟進一步陪著父親邵伯全、母親林月蓮，以及叔叔、堂哥等親戚共12人浩浩蕩蕩來到金門。這是她的父母首次回鄉，相當興奮。



邵伯全說，他的祖父邵經在上個世紀「落番」到印尼，他今年73歲了，第一次來到金門，沒想到有生之年能夠帶著家人回到阿公的家，真是感謝祖先保祐。



邵家人今天到縣府拜會金門縣副縣長吳成典，向縣府表達謝意。吳成典說，在南洋的金僑人數高達60萬人，而常住在金門的鄉親反而10萬不到，邵家人千里迢迢「回家」十分不容易，歡迎來到金門，感受濃濃的故鄉土地芬芳。



吳成典告訴邵家人，金門現在改變不少，歡迎邵家人常常回鄉看看；得知邵慧娟在印尼從事舞蹈教學，吳成典建議她來金門教舞。



吳成典並詢及邵家有無需要縣府幫忙之處，邵慧娟叔叔邵國平說，他的阿公邵經名下有多筆土地，建議相關繼承手續能夠簡化。



僑務辦公室主任王伯才表示，將請印尼當地僑親協助說明辦理土地繼承事宜。陪同拜會的金門邵氏宗親邵育麟則說，經過調查，邵經名下幾筆土地有案可查，將盡全力協助邵家尋找所需資料。



金門邵氏宗親會表示，邵氏宗親常住金門有200多人，散居在台灣、馬來西亞、新加坡、印尼的達數千人；金門邵氏有5房，邵慧娟屬於第2房。



邵育麟說，他與邵慧娟是堂兄妹，兩人去年年底相認，很高興再次看到妹妹遠道而來。(編輯:孫承武\黃瑞弘)1070308





旅居印尼的金門僑親邵慧娟（右2）去年成功尋親後，今年陪著父親邵伯全（左3）等人踏上故鄉金門土地，8日一同到縣府拜會副縣長吳成典（右4）。中央社記者黃慧敏攝 107年3月8日