疾病分類專才需求大 護校生就業新藍海

疾病分類專業證照考取不易，歷年考照率都在3成以下，屏東美和科技大學經過3年的培育、輔導，去年一整年共培育出7名學生取得疾病分類師證照。（美和科大提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年3月9日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）政府二代健保對「住院診斷關聯群」的推行，讓疾病分類人才成了台灣職場上當紅炸子雞。屏東美和科技大學率先在南部醫護學校中，輔導學生考執照，今年有7名學生考取證照。



美和科技大學健康事業管理系主任李昭憲表示，二代健保「住院診斷關聯群（DRGs）」制度，英文全名是Diagnosis Related Groups，是針對住院案件採「同病同酬、包裹給付」的支付制度，因此如何確實將疾病分類，成了各大醫院的重要課題。



李昭憲說，美國早已實施ICD10（國際疾病分類規則第10版），台灣直到民國105年才從ICD9升級到ICD10，但美和科大早在103年就預測到趨勢，開始籌畫相關人才的培育。



李昭憲說，一般會考疾病分類專業證照的多是擔任護理師一段時間後，不想輪大夜班，才會想轉任疾病分類師，但政府推行DRGs後，疾病分類師成為各大醫院相當需求的人才，目前高屏地區不少醫院都在徵求疾病分類師。



李昭憲說，在各大醫院相繼網羅下，疾病分類師薪資起薪普遍在30K以上，疾病分類專業證照考取不易，歷年考照率都在3成以下，一般在學學生多不會去考相關證照，美和科大經過3年的培育、輔導，去年一整年共培育出7位學生取得疾病分類師證照，成功將學生推向就業藍海。（編輯：方沛清）1070309