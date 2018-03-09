/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 趙敏基黃偉哲樂沐秀智
>rss

疾病分類專才需求大 護校生就業新藍海

發稿時間：2018/03/09 10:56

最新更新：2018/03/09 12:29

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
疾病分類專業證照考取不易，歷年考照率都在3成以下，屏東美和科技大學經過3年的培育、輔導，去年一整年共培育出7名學生取得疾病分類師證照。（美和科大提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年3月9日疾病分類專業證照考取不易，歷年考照率都在3成以下，屏東美和科技大學經過3年的培育、輔導，去年一整年共培育出7名學生取得疾病分類師證照。（美和科大提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年3月9日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）政府二代健保對「住院診斷關聯群」的推行，讓疾病分類人才成了台灣職場上當紅炸子雞。屏東美和科技大學率先在南部醫護學校中，輔導學生考執照，今年有7名學生考取證照。

美和科技大學健康事業管理系主任李昭憲表示，二代健保「住院診斷關聯群（DRGs）」制度，英文全名是Diagnosis Related Groups，是針對住院案件採「同病同酬、包裹給付」的支付制度，因此如何確實將疾病分類，成了各大醫院的重要課題。

李昭憲說，美國早已實施ICD10（國際疾病分類規則第10版），台灣直到民國105年才從ICD9升級到ICD10，但美和科大早在103年就預測到趨勢，開始籌畫相關人才的培育。

李昭憲說，一般會考疾病分類專業證照的多是擔任護理師一段時間後，不想輪大夜班，才會想轉任疾病分類師，但政府推行DRGs後，疾病分類師成為各大醫院相當需求的人才，目前高屏地區不少醫院都在徵求疾病分類師。

李昭憲說，在各大醫院相繼網羅下，疾病分類師薪資起薪普遍在30K以上，疾病分類專業證照考取不易，歷年考照率都在3成以下，一般在學學生多不會去考相關證照，美和科大經過3年的培育、輔導，去年一整年共培育出7位學生取得疾病分類師證照，成功將學生推向就業藍海。（編輯：方沛清）1070309

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP