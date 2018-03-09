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桶頭攔河堰植樹造美景 減少水質優養化

發稿時間：2018/03/09 12:02

最新更新：2018/03/09 12:48

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南投林區管理處10日將在桶頭攔河堰辦理植樹活動，種植落羽松、洋紅風鈴木、五葉松、青楓，除綠化景觀，也有減少水質優養化效果。圖為奧萬大國家森林遊樂區的落羽松林。（南投林管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年3月9日南投林區管理處10日將在桶頭攔河堰辦理植樹活動，種植落羽松、洋紅風鈴木、五葉松、青楓，除綠化景觀，也有減少水質優養化效果。圖為奧萬大國家森林遊樂區的落羽松林。（南投林管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年3月9日

（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）南投林區管理處明天將在桶頭攔河堰辦理植樹活動，種植落羽松、洋紅風鈴木、五葉松、青楓，除綠化景觀，也有減少水質優養化效果，並準備1000株苗木贈送民眾。

行政院農業委員會林務局南投林區管理處與南投縣政府，明天上午在竹山鎮湖山水庫桶頭攔河堰辦理植樹活動，將在現場1.2公頃面積種植落羽松、洋紅風鈴木、五葉松、青楓共400株，另外贈送羅漢松、桃花心木、桂花、杜鵑共1000株給民眾攜回種植。

南投林區管理處長李炎壽今天說，配合林務局建構串聯東西向河川、綠帶、建構國土生態綠網政策，在現場1.2公頃帶狀場地，種植可吸收磷的落羽松，及開花植物洋紅風鈴木、觀葉植物五葉松、青楓，填補生態綠網空隙，還有多項表演、有獎徵答，歡迎民眾響應。

李炎壽表示，植樹地點緊鄰攔河堰，是居民平日休閒地點，盼藉林管處資源與技術，建造風景林並稍微減少水質優養化。

李炎壽說，優養化指湖泊、河流、水庫等水體的氮、磷等植物營養物質含量過多，污染水質，使水體溶解氧含量下降，造成藻類、水生物、魚類等衰亡，但根據國外研究，落羽松成長初期可吸收土壤水分含有的磷，不過當地水質不錯，種植屬景觀及預防性質。（編輯：管中維）1070309

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