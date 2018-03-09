/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 趙敏基黃偉哲樂沐秀智
>rss

智慧智能導入 逢甲商圈逛街將更便利

發稿時間：2018/03/09 13:13

最新更新：2018/03/09 13:13

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者趙麗妍台中9日電）逢甲大學調查逢甲商圈發展，發現2017年商圈的消費者平均消費金額為新台幣669.6元，商圈人潮達1160萬人次，將進行i-Night Market計畫，將智慧智能導入商圈，提升便利性。

逢甲大學統計行銷研究小組持續10年進行商圈發展調查，今天公布2017年數據也分析歷年人潮趨勢及商機，宣布展開i-Night Market計畫，結合學術、商圈並導入智慧技術，期盼逢甲商圈成為台灣商圈發展的領頭羊。

建築系專業學院院長黎淑婷表示，因應物聯網時代改變商圈需求，i-Night Market計畫可發展的服務包含智慧停車、消費經驗、旅館全自動check-in，將邀請居民與商家參與，建立數據資料庫，透過智慧技術開創商圈更多商機。

統計系主任李燊銘帶領師生進行逢甲商圈人潮流量、商家及商場的滿意度、消費力等調查，他指出，2017年逢甲商圈1年人潮量高達1161萬人次，消費者平均消費金額為669.6元，綜合計算，2017年創造了93億8千萬元的消費能力。

自商圈的飲料店中選出16家，其中「五十嵐」最多人喝過，其次為「大苑子」，消費者最推薦則為「迷克夏」，其次為「大苑子」，最能增加購買欲望的促銷活動，以「試喝」為最高，次為「學生證優惠」，第三為「買A送B」。

研究小組自1350位受訪中，隨機抽查450位詢問逢甲商圈無人機台消費議題，發現約有50.7%的受訪者曾在逢甲商圈使用過無人機台，行動支付方面，增加使用意願因為則是支付及結帳流程簡化、設有行動支付的店家增多，資訊安全性提高等。

黎淑婷指出，夜市為台灣特有的文化，商圈是文化的活動，不管旅客的多寡，以學校的出發點，將智慧智能技術導入商圈，除讓店家、消費者更便利，盼透過整合讓夜市文化、環境升級。（編輯：方沛清）1070309

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP