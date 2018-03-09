新竹婦女節活動 幸福好日市集10日登場

（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）新竹市政府將於10日在北大公園舉行婦女節活動「幸福好日」響樂市集，內容包括音樂、市集、美食等活動，是一場可讓女性朋友放鬆、享受愉快週末午後時光的專屬活動。



新竹市長林智堅今天受訪指出，新竹市人口比例「女大於男」，不論是家中的妻子、母親、媳婦、女兒，或是公司主管或員工，兼顧著家庭與工作，今年婦女節，市府邀請不同世代的女性，3月10日到北大公園享受音樂、市集、美食，讓女性朋友擁有一個幸福好日。



林智堅表示，新竹市107年婦女節活動「幸福好日」響樂市集以世代女性為主題，內容包括懷舊的挽面、古早味美食，以及現代流行的指甲彩繪、甜點、文創小物等，希望讓來到市集的每一位女性，找到專屬自己的放鬆方式，度過一個愉快的午後時光。



新竹市政府社會處長陳雪慧表示，「幸福好日」市集提供美甲、美髮及塔羅牌等女性專屬商品服務，還有美食、乾燥花、多肉植物等攤位，另外也安排免費「挽臉」體驗，讓女性朋友更美麗。



陳雪慧說，今年活動除了有女性朋友最愛的市集外，也要讓女性朋友響樂，因此安排知名歌手、竹詩愛樂、新竹高商熱舞社等表演團體，讓女性朋友忙碌的眼睛與耳朵能得到充分休息，紓解生活壓力，一同享受週末假期的美好午後時光。（編輯：方沛清）1070309