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小琉球漂流木再生文創　變身創意掛鉤

發稿時間：2018/03/09 15:22

最新更新：2018/03/09 16:39

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勞動部潮州就業中心9日邀請在屏東小琉球全德國小駐校藝術家李宣儀（右），指導待業居民利用在地漂流木製作創意掛鉤，讓居民認識漂流木除了當柴燒外，也能做成文創商品。（勞動部潮州就業中心提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年3月9日勞動部潮州就業中心9日邀請在屏東小琉球全德國小駐校藝術家李宣儀（右），指導待業居民利用在地漂流木製作創意掛鉤，讓居民認識漂流木除了當柴燒外，也能做成文創商品。（勞動部潮州就業中心提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年3月9日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）勞動部潮州就業中心今天邀請在屏東小琉球全德國小駐校藝術家李宣儀，教待業居民利用在地漂流木製作創意掛鉤，啟發居民漂流木文創再生後的經濟價值。

今年26歲的李宣儀去年4月到全德國小擔任美術駐校藝術家，在離島生活，她觀察到當地居民將大海打上岸的漂流木主要用於大灶柴燒，專長為藝術創作的她，將創作素材延伸到漂流木上，運用切面漂流木製作彩繪掛鉤，成為獨一無二的藝術品。

潮州就業中心主任楊采蘭表示，離島小琉球觀光業發達，潮州就業中心於是邀請李宣儀教導島上待業居民製作漂流木彩繪掛鉤，讓居民認識漂流木除了當柴燒外，也能做成文創商品。

李宣儀教導學員以砂紙磨平木頭表面，塗上壓克力原料，並在底部鑽洞，利用保鮮膜當畫盤，描圖紙放在漂流木上描繪，約過2個小時，學員手上的廢棄木材，分別轉變為木馬、帆船等五彩繽紛、充滿童趣的藝術品掛鉤。

不少學員興致濃厚，有人說要繼續創作漂流木彩繪掛鉤，作為家居擺設，還有人說，除了掛鉤外，還要製作竹筷、髮簪等藝術品，嘗試投入文創市場、小資創業。（編輯：管中維）1070309

勞動部潮州就業中心9日邀請在屏東小琉球全德國小駐校藝術家李宣儀（後左），指導待業居民利用在地漂流木製作創意掛鉤。（勞動部潮州就業中心提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年3月9日勞動部潮州就業中心9日邀請在屏東小琉球全德國小駐校藝術家李宣儀（後左），指導待業居民利用在地漂流木製作創意掛鉤。（勞動部潮州就業中心提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年3月9日
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