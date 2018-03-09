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手機保險箱治上課低頭族 增學習專注力

發稿時間：2018/03/09 15:54

最新更新：2018/03/09 17:00

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為使學生專心上課，國立暨南國際大學附屬高中在教室設置透明「手機保險箱」，上課時間集中保管學生手機，並訂定使用標準。（暨大附中提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年3月9日為使學生專心上課，國立暨南國際大學附屬高中在教室設置透明「手機保險箱」，上課時間集中保管學生手機，並訂定使用標準。（暨大附中提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年3月9日

（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）暨大附中在教室設置手機保險箱，上課時間統一保管手機，希望學生在學習時與教師有更多互動及收穫，還有家長聽聞，特地將孩子從台中送到南投就讀。

學生課堂上滑手機屢見不鮮，上課低頭族成為校園需解決的問題，國立暨南國際大學附屬高中為使學生專心上課，經導師會議後，決議在教室設置透明「手機保險箱」，上課時間集中保管學生手機，並訂定使用標準，高一去年8月起試辦效果良好，今年2月全面實施。

暨大附中校長張正彥今天說，學校實施手機保險箱措施後，學生學習變得更專心，日前一名家長打電話到學務處詢問：「聽說你們上課統一保管手機，是真的嗎？」經學校說明，家長主動表示要將孩子從台中送到暨大附中學習，已順利入學。

張正彥表示，考量家長與學生有聯繫需求，當家長要聯絡學生時，可撥學務處電話，或直接聯絡導師代為轉達，而學生若要搜尋學習資料，也可利用圖書館公共電腦查詢。

他說，雖然有學生一開始不習慣，但上課不使用手機則更專心，而且中午用餐仍可正常使用；也有教師提到，學生上課專注力提升，小考成績也明顯提高，且校園逐漸形成自律風氣，學生會在早自習自發交手機，成為一種良好習慣。

張正彥表示，各班若希望整天由學校統一保管，學校也提供空間，上午7時50分送到學務處，放學前統一領回，兩種方式供各班選擇，學校也將以大數據分析，這學期結束後，研究兩者是否有顯著不同。（編輯：管中維）1070309

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