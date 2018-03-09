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苗縣年後首場徵才 17日釋700職缺

發稿時間：2018/03/09 17:01

最新更新：2018/03/09 18:24

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苗栗縣17日將舉辦年後首場「旺旺招財 得薪應手」就業博覽會，9日在縣府大廳舉行說明記者會，歡迎待業民眾踴躍參與徵才。中央社記者管瑞平攝　107年3月9日苗栗縣17日將舉辦年後首場「旺旺招財 得薪應手」就業博覽會，9日在縣府大廳舉行說明記者會，歡迎待業民眾踴躍參與徵才。中央社記者管瑞平攝　107年3月9日

（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗縣為幫助廠商覓得人才，17日將舉辦農曆年後首場就業徵才博覽會，預計有15家廠商參與，釋出700個職缺。

苗栗縣去年平均失業率為3.6%，是縣內5年來最低，也成為僅次於台東縣、全國失業率第二低的縣市，為持續提升就業，今年度結合苗栗縣工業會、勞動部勞動力發展署苗栗就業中心規劃辦理的徵才活動達21場次，年後首場「旺旺招財 得薪應手」就業博覽會將於17日在頭份市尚順育樂世界中央廣場舉行。

苗栗縣勞工及青年發展處今天在縣府大廳說明這場就業博覽會。

苗栗縣長徐耀昌說，年輕人離鄉背井到外地就業，薪資水準若是在30K左右，扣除房租、水電、交通、三餐等日常生活開銷，很難再有存款，縣府持續招商、引進優質企業進駐，希望幫助苗栗青年「鮭魚返鄉」，謀得適當職務，既能節省支出，也可就近照顧父母、家庭。

勞動部勞動力發展署苗栗就業中心主任陳懷峰指出，受到少子化及高齡化影響，廠商產業缺工問題仍然存在，藉由密集辦理就業媒合活動，有助廠商解決缺工障礙，歡迎待業民眾踴躍參與徵才，讓苗栗成為全國失業率最低的縣市。（編輯：張銘坤）1070309

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