破除貴族玩意 遊艇展推搭乘體驗活動

2018台灣國際遊艇展15日將在高雄登場，主辦單位9日舉行展前記者會，世界盃調酒大賽冠軍郭植伶（左）等人同台為展出暖場。中央社記者程啟峰高雄攝 107年3月9日

（中央社記者程啟峰高雄9日電）2018台灣國際遊艇展15日將在高雄登場，除延續前兩屆水陸展場特色，新增動態體驗活動，讓入場參觀民眾加價搭遊艇乘風破浪並飽覽高雄港灣之美，主辦單位希望藉以破除遊艇是貴族玩意的印象。



2018台灣國際遊艇展15至18日將在高雄展覽館、亞灣遊艇碼頭及嘉信22號遊艇碼頭登場，有來自多國170家廠商、1000個攤位參展。



主辦單位今天下午在嘉信22號遊艇碼頭舉行展前記者會，高市副市長史哲致詞說，今年遊艇展盛況也驗證兩年一度的遊艇展自2014年第一屆開展後，歷經4年，遊艇休閒產業已逐漸開花結果，為台灣與高雄的遊艇產業帶來更多市場與商機。



台灣遊艇工業同業公會理事長龔俊豪說，「海不是很遠，只要你願意，隨時都可以出發」，遊艇活動絕不是富豪所專屬，希望藉由平價加價購搭遊艇體驗活動推廣遊艇活動，希望讓大家可以共享搭遊艇在海上奔馳的樂趣。（編輯：張銘坤）1070309



