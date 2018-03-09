民進黨北市議員初選 士林北投區新人多

（中央社記者劉建邦台北9日電）民進黨台北市黨部今天公布議員初選名單，含現任議員共35人登記，以士林北投區、中正萬華區最多新人，分別為5人、4人；士林北投9人搶6席、中正萬華7人爭4席，話題十足。



九合一選舉年底登場，民主進步黨北市黨部規劃議員選舉仍維持提名27席。



北市黨部公布從5日至9日開放登記議員初選，最後共35人登記，含現任24名議員，新人以士林北投區5人最多、中正萬華區4人，內湖南港區和中山大同區各有一名新人。



市黨部規劃在士林北投區提名6席，因前議員吳思瑤轉當立委，議員何志偉未登記，出現2席名額，現任4名議員林世宗、王威中、謝維洲、陳慈慧和5名新人加入初選，包含吳思瑤前辦公室主任陳賢蔚、議員何志偉的嫂子鍾佩玲、紀建安、許智全、陳國棟，預期出現9人搶6席。



中正萬華區提名4席，因議員童仲彥遭開除黨籍，席次增一席，包含現任3名議員顏聖冠、劉耀仁，周威佑和4名新人登記初選，新人有民進黨黨前發言人吳沛憶、台北市前議員陳嘉銘兒子陳彥丞、立法院院長蘇嘉全前助理蘇緯政以及民進黨新北市黨部主委余天女兒余筱萍，堪稱最具矚目焦點的選區，共7人爭4席。



內湖南港區提4席，除現任議員王孝維、江志銘、李建昌、高嘉瑜外，還有新人蕭亞譚加入初選登記；中山大同區提4席，現任議員顏若芳、王世堅、梁文傑、黃向群及新人陳怡君登記。



松山信義區提4席，包含現任議員張茂楠、許家蓓、許淑華、洪健益登記，無新人參選；大安文山區5席，也是現任議員登記，有簡舒培、阮昭雄、周柏雅、王閔生、李慶鋒，同樣無新人，兩區為同額競選不辦民調。（編輯：黃于）1070309