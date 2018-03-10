花蓮百年興泉圳 賞黃花風鈴木美景

花蓮縣瑞穗鄉富源國中附近的百年興泉圳，沿岸兩排黃花風鈴木盛開，吸引遊客前往朝聖。中央社記者李先鳳攝 107年3月10日

（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）黃花風鈴木花季到來，各地乍現金黃風景，花蓮縣瑞穗鄉富源國中附近的百年興泉圳，沿岸兩排黃花風鈴木盛開，吸引遊客前往朝聖、搶拍美景。



長長的水圳，成排的黃花映入眼簾，背景中央山脈翠綠襯托，美景令人著迷，從湍流的水圳中，望見黃花倒影，更添動人勝景。



瑞穗鄉富興村長莊明州說，近兩、三年來，興泉圳的黃花風鈴木一夕暴紅，形成獨特美景，吸引大批遊客到訪；今年受到地震影響，遊客大幅減少，但花開依舊美麗，值得來欣賞。



此處是台糖的灌溉水圳，相傳已有百年歷史，早年由台糖員工種植約300棵黃花風鈴木，綿延近300公尺長，每逢三月花開時節，金黃燦爛一片，十分耀眼。



原產於南美洲的黃花風鈴木，特色是「有葉無花」、「有花無葉」。風鈴木有黃花、洋紅、紫紅等種類，其中黃花風鈴木最好照顧，因為病蟲害少，加上是環保署列名空氣品質淨化及環境綠化的樹種，深受各縣市農業單位歡迎，也逐漸成為熱門樹種。



莊明州提醒，與興泉圳垂直的台九線正在拓寬施工，標示已暫除，民眾很容易錯過，可以從富興村或富源國中旁農路轉入，避開施工危險路口。（編輯：管中維）1070310





花蓮縣瑞穗鄉富源國中附近的百年興泉圳，沿岸兩排黃花風鈴木盛開，背景中央山脈翠綠襯托，美景令人著迷，從湍流的水圳中，望見黃花倒影，更添動人勝景。中央社記者李先鳳攝 107年3月10日