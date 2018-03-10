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環境清潔日 鄭文燦偕志工打掃家園

發稿時間：2018/03/10 12:46

最新更新：2018/03/10 13:11

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桃園市長鄭文燦（右3）10日上午與環保局人員、社區人士及環保人士在八德區瑞發公園打掃環境，並撕除違規廣告單，呼籲市民共同響應「桃園市環境清潔日」活動。（桃園政府環保局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　107年3月10日桃園市長鄭文燦（右3）10日上午與環保局人員、社區人士及環保人士在八德區瑞發公園打掃環境，並撕除違規廣告單，呼籲市民共同響應「桃園市環境清潔日」活動。（桃園政府環保局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　107年3月10日

（中央社記者邱俊欽桃園10日電）桃園市長鄭文燦今天在「桃園市環境清潔日」，與數千名環保志工一起打掃環境，同時感謝桃園市3萬1000多名環保志工平日的幫助，讓社區更清潔、市容景觀更美麗。

鄭文燦上午與環保局人員、社區人士及環保人士，一起在八德區瑞發公園打掃環境，並且撕除違規小廣告單，呼籲市民共同響應「桃園市環境清潔日」的活動。

鄭文燦表示，桃園市擁有3萬1000多名環保志工，數量為全國之冠，桃園市已宣布在每個月第二週的週六訂為「桃園市環境清潔日」，希望鼓勵更多志工夥伴共同維護居家環境。

鄭文燦也特別為環保志工加油打氣，並一起打掃環境，另外，桃園市轄內13區的環保志工隊也總動員，同步分頭清掃。

長期投身環保志工行列的八德區瑞發里長安照榮表示，桃園市的社區環境品質確實逐年提升中，其中資源回收成效更是有目共睹；另外，可藉由社區的清潔，聯絡鄰里間感情，在有形與無形上，都是值得推廣的活動。（編輯：管中維）1070310

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