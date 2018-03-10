植樹綠美化 垃圾掩埋場變環保公園

澎湖縣湖西鄉公所107年植樹節活動10日上午在東石環保公園植樹，讓原本垃圾掩埋場成為一處綠意盎然的環保綠地公園。中央社 107年3月10日

（中央社澎湖縣9日電）春暖花開，一起去放風箏。澎湖植樹節活動，200多位大小朋友今天一起在東石環保公園植樹，園區的老（石古）石迷宮也同步開放，營造一處優質休閒環境。



澎湖湖西公所107年植樹節活動，今天上午在東石環保公園植樹，湖西鄉長吳政杰、澎湖林務公園管理所長許鍚棋與澎湖監獄典獄長葉漢潼等人與東石社區民眾與幼兒園等200多人一起植樹，讓原本垃圾掩埋場成為一處綠意盎然的環保綠地公園。



澎湖湖西東石環保公園今天配合植樹節活動植樹外，園區內設置的老（石古）石迷宮，也同步對外開放，大小朋友在植樹外，一起放風箏、闖迷宮，非常好玩有趣。



澎湖湖西鄉長吳政杰表示，東石環保公園原本是垃圾掩埋場，在使用飽和後，規劃成為一處環保公園，今天配合植樹節活動在園區廣植林木，讓園區未來成為環保綠地公園，提供附近居民休憩空間，更感謝澎湖監獄來認養環保公園。（編輯：劉政權）1070310





澎湖湖西東石環保公園10日配合植樹節活動，園內設置的老（石古）石迷宮也同步對外開放，吸引許多大小朋友一起開心闖迷宮。中央社 107年3月10日