/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 阿里山森林鐵路HBL金正恩趙敏基
>rss

植樹綠美化 垃圾掩埋場變環保公園

發稿時間：2018/03/10 14:45

最新更新：2018/03/10 15:40

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
澎湖縣湖西鄉公所107年植樹節活動10日上午在東石環保公園植樹，讓原本垃圾掩埋場成為一處綠意盎然的環保綠地公園。中央社 107年3月10日澎湖縣湖西鄉公所107年植樹節活動10日上午在東石環保公園植樹，讓原本垃圾掩埋場成為一處綠意盎然的環保綠地公園。中央社 107年3月10日

（中央社澎湖縣9日電）春暖花開，一起去放風箏。澎湖植樹節活動，200多位大小朋友今天一起在東石環保公園植樹，園區的老（石古）石迷宮也同步開放，營造一處優質休閒環境。

澎湖湖西公所107年植樹節活動，今天上午在東石環保公園植樹，湖西鄉長吳政杰、澎湖林務公園管理所長許鍚棋與澎湖監獄典獄長葉漢潼等人與東石社區民眾與幼兒園等200多人一起植樹，讓原本垃圾掩埋場成為一處綠意盎然的環保綠地公園。

澎湖湖西東石環保公園今天配合植樹節活動植樹外，園區內設置的老（石古）石迷宮，也同步對外開放，大小朋友在植樹外，一起放風箏、闖迷宮，非常好玩有趣。

澎湖湖西鄉長吳政杰表示，東石環保公園原本是垃圾掩埋場，在使用飽和後，規劃成為一處環保公園，今天配合植樹節活動在園區廣植林木，讓園區未來成為環保綠地公園，提供附近居民休憩空間，更感謝澎湖監獄來認養環保公園。（編輯：劉政權）1070310

澎湖湖西東石環保公園10日配合植樹節活動，園內設置的老（石古）石迷宮也同步對外開放，吸引許多大小朋友一起開心闖迷宮。中央社 107年3月10日澎湖湖西東石環保公園10日配合植樹節活動，園內設置的老（石古）石迷宮也同步對外開放，吸引許多大小朋友一起開心闖迷宮。中央社 107年3月10日
澎湖縣湖西鄉107年植樹節活動10日在東石環保公園登場，大小朋友一同拿起鏟子植樹，盼讓園區未來成為環保綠地公園，提供附近居民休憩空間。中央社 107年3月10日澎湖縣湖西鄉107年植樹節活動10日在東石環保公園登場，大小朋友一同拿起鏟子植樹，盼讓園區未來成為環保綠地公園，提供附近居民休憩空間。中央社 107年3月10日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP