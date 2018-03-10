台灣手套博物館 6公尺高手套揭幕

首屆彰化縣社頭鄉織襪產業園區廠商嘉年華會暨手套博物館揭幕儀式10日舉行，館內焦點是高6公尺的巨型針織手套，彰化縣長魏明谷（右3）等人到場揭幕見證。中央社記者吳哲豪彰化攝 107年3月10日

（中央社記者吳哲豪彰化10日電）位於彰化縣社頭鄉的台灣手套博物館今天開幕，彰化縣長魏明谷為館內高6公尺的超大針織手套揭幕，魏明谷致詞時說，彰化縣是手套生產重鎮，期盼產業不斷研發創新，成為彰化之光。



第一屆社頭織襪產業園區廠商嘉年華會暨台灣手套博物館揭幕儀式，今天上午在彰化社頭鄉的織襪產業園區登場，出席的貴賓除了魏明谷外，還有民主進步黨籍立法委員陳素月、洪宗熠以及彰化縣社頭織襪產業園區廠商發展促進會理事長陳義益等人。



台灣手套博物館內最受人矚目的，就是館內有一個高6公尺的針織手套，手套由人工一針一線車縫而成，約耗時一個月完成，成立博物館的陳義益開設運動用品公司，在台灣自創品牌生產各式運動手套，外銷到歐美及日本，即使許多廠商決定到大陸設廠，陳義益仍決定根留台灣。



魏明谷致詞時說，彰化縣不僅是織襪重鎮，也是手套生產的重鎮，業者在織襪園區成立手套博物館，也是觀光工廠，將產業與觀光結合在一起，行銷產業，而業者所生產的手套都是自行研發設計出來的，縣府也協助補助業者，期盼業者們能藉由不斷的創新研發，將產品行銷到世界各地，成為彰化之光、世界之光。



陳義益則說，台灣曾是世界重要的手套生產國之一，社頭鄉除了生產織襪之外，也生產手套，不僅品質好、技術佳，希望未來台灣手套博物館能受到大家的歡迎。1070310