新竹身障一家變乾淨 社工教導打掃維持

新竹市唐姓婦人上週被發現陳屍家中，外界才發現唐婦家中環境髒亂，經市府與社會團體協助，家裡煥然一新，一家人10日搬回住處，孩子開心直呼「好乾淨」。中央社記者魯鋼駿攝 107年3月10日

（中央社記者魯鋼駿新竹市10日電）新竹市唐姓婦人上週被發現陳屍家中，外界才發現唐婦家中環境髒亂，經市府與社會團體協助，家裡煥然一新，一家人今天搬回住處，孩子開心直呼「好乾淨」，社工教導維持環境。



思覺失調症身障者的唐姓婦人，與3名子女、3名孫子同住在新竹市，而一家7口均為身心障礙者，是新竹市政府關懷對象，3月3日唐婦被家人發現陳屍在家中沙發上，檢警前往勘驗時才發現他們家中的環境相當髒亂，彷彿置身「垃圾堆」，引發外界關注。



新竹市政府社會處長陳雪慧今天表示，唐婦一家所居住的透天厝，原本堆放非常多雜物、垃圾，環境髒亂，牆面、地板因長年沒有清掃，佈滿油垢，經社會處、環保局人員及社會團體、志工協助，以大型回收車載運10多趟、花了三天才把雜物全部清運完。



陳雪慧說，後續也由社會處人員、志工們清潔，並重新配電、粉刷，再擺入二手傢俱，環境變得乾淨又明亮，煥然一新；這幾天，唐婦的大女兒郭姓女子等6人都被社會處安置在友善旅館，今天重新搬回住處。



郭女今天帶著兩名弟弟以及3名孩子一起回到家中，孩子們看到變乾淨的家，開心直呼「變得好亮、好乾淨」，社工們也教導孩子們如何維持家中環境，他們各自拿起掃把、拖把幫忙打掃房間。



社會處身心障礙福利科長孫宜華表示，由於孩子們過去沒有被教育如何打掃，今天起會請郭女以鼓勵方式陪著孩子一起做家事，維持環境整潔；另外，也會評估郭女與弟弟的身心障礙狀況，協助他們培養就業能力，更重要的是教導他們善用補助款，改善生活，不讓悲劇再發生。（編輯：管中維）1070310



