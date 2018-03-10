中山大學就博會 職缺挑戰年薪百萬機會

2018「徵才實料」高屏地區就業博覽會，10日在國立中山大學體育館登場，適逢週末假日，現場擠滿求職人潮。（中山大學提供）中央社記者陳朝福傳真 107年3月10日

（中央社記者陳朝福高雄10日電）國立中山大學今天舉辦「徵才實料」高屏地區就業博覽會，80家知名企業參展，共釋出7000多個職缺，其中有挑戰年薪百萬機會。



2018「徵才實料」高屏地區就業博覽會在中山大學體育館登場，求職者早已摩拳擦掌等候進場找尋最適合自己的工作機會，現場擠滿人潮。



中山大學校長鄭英耀表示，大學、政府及企業三方攜手合作，希望透過媒合平台，不僅讓校內學生、校友及社會大眾更了解台灣產業的需求，求職者也能「擇己所愛」。



中山大學學務長楊靜利也說，人文社會科學畢業生的優勢包括擅於協調，對人敏感、有「溫度」，這樣的特質是許多行業都需要的。



這次就博會不少參展企業打出「不限科系」口號，提供職缺給即將畢業的學子和高屏民眾應徵，楊靜利表示，就是希望網羅各樣人才，學生不要受限於科系，應大膽走出去，築夢踏實。



這次就博會的職缺待遇方面，有服務業者提供正職員工起薪新台幣3萬元，金融業與製造業有機會挑戰百萬的年薪。鴻海這次徵才看準了人文社會科學系所畢業生在人工智慧領域具備產業分析、人文素養等「軟實力」，實習期間月薪就有29K，一經錄用年薪更有機會破百萬元。



今年就博會四大類產業科技、金融、服務和製造業等都求才若渴，除了有台積電、鴻海、華南金控、玉山銀行、統一、台塑、宜得利家居和摩斯漢堡等知名廠商；高雄在地企業也有建準電機、緯創資通、台灣恩智浦半導體、三芳化工、華致資訊、光陽工業、華新科技、金屬工業研究中心等，也加入搶人才大戰。（編輯：黃于）1070310