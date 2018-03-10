筏子溪迎賓廊道啟用 林佳龍民眾野餐趣

台中市政府進行筏子溪環境營造，打造「筏子溪迎賓廊道」10日啟用，台中市長林佳龍（前左3）和民眾在河畔野餐，體驗這個新興親水景點。中央社記者趙麗妍攝 107年3月10日

（中央社記者趙麗妍台中10日電）台中市政府進行筏子溪環境營造，打造1.8公里的「筏子溪迎賓廊道」並設置立體文字地標「TAICHUNG」，台中市長林佳龍今天和民眾在河畔野餐，感受多樣的河岸風光。



「筏子溪迎賓廊道」今天舉行啟用典禮，林佳龍、水利署長賴建信、台中市水利局長周廷彰、立委張廖萬堅等人到場共襄盛舉，現場民眾參與河畔野餐，一群人在筏子溪畔享用美食，體驗台中的新興親水景點。



台中市政府水利局表示，市府編列新台幣5500萬元改善筏子溪永春東路至烏日高鐵站河段左岸高灘地，打造長1.8公里兼具河岸景觀與親水空間的「筏子溪迎賓廊道」，並設置醒目立體文字地標「TAICHUNG」。



「世界的筏子溪，台中的迎賓河」林佳龍表示，筏子溪位於台中高鐵軌道與74號快速道路間，是高鐵進入台中的門戶之河，他搭乘高鐵接近台中時習慣望向窗外，看到地標就知道台中到了。



林佳龍指出，筏子溪東海橋下游部分，經市府向中央爭取，水利署預定自明年起分3年完成徵收及整治，市府也爭取了前瞻計畫， 預計將投入近23.4億經費辦理筏子溪整體治理。



水利局長周廷彰指出，目前在筏子溪永春東路至台中高鐵站河段左岸約6公頃的高灘地，以既有河川礫石設置石籠地景藝術、濱水散步道及立體文字地標等設施，立體文字地標「TAICHUNG」現已成為打卡熱點。(編輯:孫承武)1070310



