花博志工招募影片 在地人邀請響應花博

台中市政府廣邀民眾加入2018台中世界花卉博覽會志工，10日推出招募影片，邀請台中在地志工擔任主角，由在地人邀請在地人，盼共同響應花博。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年3月10日

（中央社記者趙麗妍台中10日電）台中市政府廣邀民眾加入2018台中世界花卉博覽會志工行列，今天推出志工招募影片，邀請神岡、大里、后里、大雅等志工在影片中擔任主角，由在地人熱情邀請在地人響應花博。



台中市政府社會局今天發布新聞稿表示，2018台中世界花卉博覽會今年底將在外埔、豐原、后里登場，除了工作人員外，長達半年的展期，將動員至少2萬名志工共同參與。



活動後並規劃一套志工人才資料庫，成為未來大型活動的重要人力來源，為花博活動後留下重要資產。



新聞局也拍攝志工招募影片，以「在地志工，用愛凝聚」、「志工活力，花博藝術」、「志工初心，花現台中」為主軸，邀請神岡、大里、后里、大雅等志工在影片中擔任主角，透過在地人熱情邀請在地人，一起參與花博盛事。



影片中，在神岡區擔任志工的林煜紘表示，希望把大台中所有的景物行銷到全世界；大里區志工周梁玉珍說，做任何志工都很開心；后里志工黃仁祈說，希望大家踏出家門一起去花博當志工。



社會局指出，凡年滿16歲以上，具服務熱忱的民眾，都歡迎加入，報名方式以團隊報名為主，個人報名為輔，報名花博志工後，必須完成相關訓練課程，志工服務滿60小時還會有即時獎勵。（編輯：黃于）1070310