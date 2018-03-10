張安樂金門祭祖 指靈寢潑漆忘恩負義

中華統一促進黨總裁張安樂（中）10日到金門參與友人的工程公司春酒餐會，並前往金沙鎮青嶼張氏家廟祭祖。（金門張氏宗親提供）中央社記者黃慧敏傳真 107年3月10日

（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）中華統一促進黨總裁張安樂今天到金門青嶼張氏家廟祭祖，他說，對故總統蔣中正靈寢潑漆的人是忘恩負義；至於烈嶼鄉設立「兩蔣文化專區」提議，他也肯定金門人的感恩。



張安樂今天到金門參與友人在金門的工程公司春酒餐會，並在前台北市議員璩美鳳陪同下來到金沙鎮青嶼張氏家廟祭祖。隨行的還有烈嶼鄉代表會副主席洪燕玉、統促黨金門縣黨部主委程耀德等人。



金門現有各姓氏宗祠中，論規模要數青嶼的張氏家廟為最，不論是外觀門面，或是內部格局，都稱得上宏偉壯觀。首次來到家廟，張安樂說，有回到家的感覺；會來這裡祭祖，主要是慎終追遠，這是中國人的傳統。



有關近期蔣中正桃園靈寢遭到潑漆，張安樂認為潑漆的人忘恩負義。他說，蔣公在台灣實施375減租，進行土地改革，解放農民，貢獻不小；日據時代嘉南大圳的米，台灣農民不一定吃得到，農民等於是農奴，台灣農民是在「耕者有其田」政策下才能有機會翻身，但潑漆的人卻「認賊作父」，忘恩負義。



張安樂認為，台獨領導者很多是當年地主的後代，對國民黨心存血海深仇，這些人到國外到處宣傳台獨理念，撕裂台灣同胞的感情，令人不齒。



張安樂說，蔣中正在歷史上有一定的貢獻；在蔣公領導下，鴉片戰爭以來的百年恥辱消弭了，打敗日本、光復台灣，讓中華民族成為4強之一，為中華民族寫下光輝的一頁；他為為台灣發展打下基礎，「我們應該珍惜蔣公對台灣的貢獻」。



對於金門縣議員蔡水游、洪鴻斌曾提議在烈嶼鄉設立「兩蔣文化專區」，張安樂也認同這個想法，除了緬懷領袖德澤，他也肯定「金門人懂得感恩」。(編輯:孫承武)1070310