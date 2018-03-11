北市動物園與台大實驗林簽動植物資源MOU

台北市立動物園園長金仕謙（右）與台大實驗林管理處長蔡明哲（左）簽署「動植物資源合作備忘錄」，主要為動植物資源保育及應用，雙方也將在互利互惠前提下，達成動植物資源永續及保育目標。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 107年3月11日

（中央社記者梁珮綺台北11日電）環保意識抬頭，台北市動物園今天表示，為宣導綠化，在植樹節前夕，與台大生物資源暨農學院實驗林管理處簽署「動植物資源合作備忘錄」，並集結500棵樹苗供民眾用發票兌換。



動物園今天上午透過新聞稿表示，明天就是植樹節，園長金仕謙與台大實驗林管理處長蔡明哲選擇在前夕簽署合作備忘錄（MOU），主要為動植物資源保育及應用，雙方也將在互利互惠前提下，達成動植物資源永續及保育目標。



備忘錄合作內容包括雙方共同成立合作諮議委員會，定期召開會議協商重要合作事項；動植物種原異地保種、動植物資源合作研究及成果分享，還有研究人員訓練、交流及互訪。



此外，動物園也集結500棵樹苗供民眾拿107年度發票兌換，其中，有林務局羅東林管處提供桂花與杜鵑各150棵、台大農學院實驗林的三角楓50棵、土肉桂100棵、毛柿50棵。



有許多民眾拿107年度發票到動物園兌換樹苗，並自發性準備環保袋，落實減塑行動，替環境保護盡一份心力。所有發票全數捐給宜蘭縣聯合勸募基金會等社福單位。（編輯：張芷瑄）1070311