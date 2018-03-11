茄苳樹王生態園區動土 給老樹自然生長

位於台中市西區茄苳公園內的千年茄苳樹王，樹高20公尺，樹冠面積達1500平方公尺，是台灣平地最老、最大茄苳樹，被譽為「台中之寶」，樹旁的樹王公廟也是地方信仰中心。中央社記者蘇木春攝 107年3月11日

（中央社記者蘇木春台中11日電）台中市有千年歷史的茄苳樹王近年面臨生存危機，台中市政府協調建商換地、拆除老樹旁婦幼活動中心，規劃設立生態園區，園區今天動土，除讓老樹自然生長，也將成為遊憩好去處。



位於西區茄苳公園內的千年茄苳樹王，樹高20公尺，樹冠面積達1500平方公尺，是台灣平地最老、最大茄苳樹，被譽為「台中之寶」，樹旁的樹王公廟也是地方信仰中心。



民國102年建商原預計在茄苳公園旁的土地上，興建地上28層、地下4層的大樓，現任台中市長林佳龍過去擔任立法委員時召開「台中國際千年茄苳樹木文化園區」公聽會，開始茄苳樹棲地保育改善計畫。



經過台中市府完成協調建商換地、拆除影響老樹生長的婦幼活動中心後，台中市建設局啟動第三部曲，執行「台中市西區茄苳樹王文化生態園區統包工程」，11日舉辦園區動土儀式。



台中市長林佳龍致詞表示，每年中秋節，茄苳王公的「契子」都會到廟前祝壽，是地方的信仰中心，搶救茄苳樹王的工程不僅是多方努力的成果，也見證了台中人對生態永續的理念。



台中市建設局長黃玉霖指出，茄苳樹王文化生態園區為公園兼兒童遊戲場用地，先前拆除婦幼活動中心時，施工人員發現地下湧泉，已納入生態公園計畫中，將採自然工法設置生態池，復刻湧泉水景。



黃玉霖說明，工程將全程使用「空氣挖掘機」逐步清除老樹棲地下的水泥、磚塊等營建廢棄物，並以噴氣工法改善樹根棲地環境，另外還邀請樹木專家持續觀察樹王的生長情況，讓茄苳樹王得到最好的保護。（編輯：方沛清）1070311



