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不滿慈湖潑漆案 拔菜總部統促黨桃園抗議

發稿時間：2018/03/11 13:06

最新更新：2018/03/11 13:36

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桃園市政府11日在桃園忠烈祠暨神社文化園區舉辦「張燈結彩春櫻祭」，遭「全民拔菜總部」與中華統一促進黨成員到場抗議。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年3月11日桃園市政府11日在桃園忠烈祠暨神社文化園區舉辦「張燈結彩春櫻祭」，遭「全民拔菜總部」與中華統一促進黨成員到場抗議。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年3月11日

（中央社記者吳睿騏桃園11日電）桃園市政府今天在桃園忠烈祠暨神社文化園區舉辦「張燈結彩春櫻祭」，遭「全民拔菜總部」與中華統一促進黨到場抗議，市府表示，神社早去除殖民色彩，這只是單純的慶祝活動。

桃園市政府民政局今天在桃園忠烈祠暨神社文化園區舉辦「張燈結彩春櫻祭」，慶祝桃園神社興建80週年。

不過，「全民拔菜總部」與中華統一促進黨捍衛隊成員上午10時左右也集結近30人到場抗議。拔菜總部總司令盧朝財受訪表示，潑漆事件發生在桃園慈湖，市長鄭文燦當時噤聲，現在卻慶祝日本建築，不能接受市府重視日本文化，卻放任已故國家領袖被羞辱。

中華統一促進黨捍衛隊長李承龍則在抗議前，先率領部分成員進入桃園神社中的忠烈祠鞠躬致意，他強調「我們只拜台灣的先烈，不拜日本的」。

桃園市政府民政局副局長鄭詩鈿表示，桃園神社在光復後已轉型為台灣忠烈祠，早去除日本殖民色彩，目前供奉有黃花崗烈士、八年抗戰、海南島起義與八二三戰役時期的革命先烈，近年還新增因公殉職的警消及民眾等，共有277位先烈，春、秋兩季也會辦理紀念活動。1070311

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