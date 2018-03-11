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夢想當機長 孫沛謙錄取美國安伯瑞德航大

發稿時間：2018/03/11 13:30

最新更新：2018/03/11 13:57

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新竹市建功高中學生孫沛謙（右），從小受擔任空姐的媽媽影響，將機長視為人生的夢想，今年她克服報考國外大學的種種困難，順利錄取美國安柏瑞德航空大學。左為導師張琇雲。（建功高中提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年3月11日新竹市建功高中學生孫沛謙（右），從小受擔任空姐的媽媽影響，將機長視為人生的夢想，今年她克服報考國外大學的種種困難，順利錄取美國安柏瑞德航空大學。左為導師張琇雲。（建功高中提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年3月11日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣11日電）新竹市建功高中學生孫沛謙從小受空姐媽媽的影響，將機長工作視為人生夢想，今年克服報考國外大學的種種困難，已錄取美國安柏瑞德航空大學，並獲得獎學金，盼能一圓機長夢。

「我想當機長，遨遊天際」，孫沛謙受訪分享，選擇與多數同學不同的升學道路，過程會遇到許多質疑與挫折，但她認為每個人都有自己的夢想，即使實現夢想的路很遙遠，只要向前走，就有實踐的可能性。

孫沛謙表示，因為準備的申請入學資料與國內大學完全不同，加上語言因素，會讓這個夢想在旁人眼中似乎遙不可及，但學校重視學生英語能力，讓她有許多訓練與展現英語會話能力的機會，再加上老師的協助，她克服許多困難，開心能錄取錄取安柏瑞德航空大學（Embry-Riddle Aeronautical University），並獲得獎學金。

導師張琇雲指出，孫沛謙擔任班長，平時熱於助人，處事積極負責，得知她想申請安柏瑞德航空大學時，給予最大支持，盼未來能秉持初衷，面對與克服更多挑戰，開心的說，「學成後別忘帶著老師一起翱翔天際喔」。

新竹市長林智堅得知喜訊後表示，安柏瑞德航空大學被譽為「天空中的哈佛」，是規模很大、歷史悠久的航空專業學校，得知孫沛謙成功錄取自己的夢想學校，除了表達恭喜，也非常開心，期盼有更多學子能像孫沛謙一樣勇於挑戰夢想。（編輯：方沛清）1070311

新竹市建功高中學生孫沛謙，從小受擔任空姐的媽媽影響，將機長視為人生的夢想，今年她順利錄取美國安柏瑞德航空大學，並獲得獎學金，期盼能一圓機長夢，翱翔天際。（建功高中提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年3月11日新竹市建功高中學生孫沛謙，從小受擔任空姐的媽媽影響，將機長視為人生的夢想，今年她順利錄取美國安柏瑞德航空大學，並獲得獎學金，期盼能一圓機長夢，翱翔天際。（建功高中提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年3月11日
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