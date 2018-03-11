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曾受重金屬污染土地 植千樹助還原淨土

發稿時間：2018/03/11 14:52

最新更新：2018/03/11 15:06

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彰化縣政府、林務局南投林區管理處等單位11日攜手在和美鎮學產土地公園舉辦植樹活動，彰化縣長魏明谷（左）到場響應，盼讓這片曾受重金屬污染的土地還原成淨土。中央社記者蕭博陽縣攝　107年3月11日彰化縣政府、林務局南投林區管理處等單位11日攜手在和美鎮學產土地公園舉辦植樹活動，彰化縣長魏明谷（左）到場響應，盼讓這片曾受重金屬污染的土地還原成淨土。中央社記者蕭博陽縣攝　107年3月11日

（中央社記者蕭博陽彰化縣11日電）彰化縣政府攜手南投林管處，今天在彰化縣和美鎮一塊曾受重金屬污染但已解除列管土地，種植14種共1900株苗木，盼藉部分樹種具吸附重金屬、改善土質能力，將土地還原成淨土。

彰化縣政府、林務局南投林區管理處、和美鎮公所今天在和美鎮面前社區學產土地公園舉辦植樹活動，會中邀作家吳晟演講「與樹有約」，並表揚綠美化工作傑出人員與社團，同時贈送500株毛柿、800包向日葵種子、2000株蜜源植物矮仙丹給民眾攜回種植。

彰化縣長魏明谷與來賓共同種下對土地的愛。他說，這塊土地曾被重金屬污染，歷經多年改善計畫，去年底污染濃度低於監測標準，已解除列管，今天在此種植樟樹、福木、光蠟樹、黃連木、台灣櫸、相思樹等14種共1900株，具吸附重金屬、改善土質、淨化空氣功能。

魏明谷說，這塊土地過去因工業發展受到微量重金屬污染，經過縣政府整治已逐漸恢復，但還不能種植食用農作物，所以選擇種樹淨化土地並綠美化環境，也使民眾透過植樹響應環保愛地球。

南投林區管理處祕書王怡靖表示，種植14種樹木之中，福木及杜鵑對鎘具吸附力、光蠟樹對銅、鎳具吸附力且存活尚佳、紅芽石楠則能淨化土壤鋅、鎘，未來也將邀學者研究其他樹種淨化重金屬的效果，或許可作為重金屬污染土地淨化參考。（編輯：方沛清）1070311

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