/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： HBL阿里山森林鐵路習近平吳音寧

綠色神盾揚威HBL 松山奪隊史第6冠

>rss

坤志慈善巡迴義診 澎湖離島偏鄉受惠

發稿時間：2018/03/11 19:07

最新更新：2018/03/11 19:15

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
社團法人坤志慈善會義診活動到澎湖，義診團隊深入澎湖偏鄉巡迴義診，造福地方鄉親。中央社　107年3月11日社團法人坤志慈善會義診活動到澎湖，義診團隊深入澎湖偏鄉巡迴義診，造福地方鄉親。中央社　107年3月11日

（中央社澎湖縣11日電）中華民國坤志慈善會與智敏慧華基金會等單位，抵達澎湖深入偏鄉巡迴義診，並發送民生物資給低收入戶，讓弱勢家庭受惠，澎湖縣長陳光復表達深深感謝。

坤志慈善會執行長劉永豐率智敏慧華教育基金會成員劉江霖等所組成中西醫巡迴義診團隊，自昨天起一連2天分赴西嶼、白沙與湖西等3鄉巡迴義診，包括一般門診、血液檢查、針灸、推拿、腹部超音波、心電圖、量血壓、肝腎功能檢查等，吸引大批民眾前往接受看診，現場另還有為弱勢民眾義剪服務。

坤志慈善會還結合了其他慈善會，發放民生物資給西嶼等3鄉低收入戶，共210戶的弱勢家庭受惠。

陳光復對坤志慈善會年年都到偏鄉地區義診，照顧離島居民的健康及醫療，並且發放物資給低收入戶弱勢家庭，表達感謝，期盼透過慈善會實際行動，達到拋磚引玉的效果，鼓勵更多善心人士投入偏鄉關懷行列。

陳光復表示，澎湖離島偏鄉醫療已逐漸改善，縣府除與各大醫院簽署策略聯盟，積極爭取高知名度醫師至偏鄉駐診，讓民眾免除舟車勞頓，可享國際級醫師前來診治，實踐在地醫療理念。（編輯：陳清芳）1070311

社團法人坤志慈善會義診活動到澎湖，深入澎湖偏鄉巡迴義診，澎湖縣長陳光復（前右4）11日親自頒發感謝狀給義診團隊，代表鄉親表達深深感謝。中央社 107年3月11日社團法人坤志慈善會義診活動到澎湖，深入澎湖偏鄉巡迴義診，澎湖縣長陳光復（前右4）11日親自頒發感謝狀給義診團隊，代表鄉親表達深深感謝。中央社 107年3月11日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP