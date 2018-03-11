坤志慈善巡迴義診 澎湖離島偏鄉受惠

社團法人坤志慈善會義診活動到澎湖，義診團隊深入澎湖偏鄉巡迴義診，造福地方鄉親。中央社 107年3月11日

（中央社澎湖縣11日電）中華民國坤志慈善會與智敏慧華基金會等單位，抵達澎湖深入偏鄉巡迴義診，並發送民生物資給低收入戶，讓弱勢家庭受惠，澎湖縣長陳光復表達深深感謝。



坤志慈善會執行長劉永豐率智敏慧華教育基金會成員劉江霖等所組成中西醫巡迴義診團隊，自昨天起一連2天分赴西嶼、白沙與湖西等3鄉巡迴義診，包括一般門診、血液檢查、針灸、推拿、腹部超音波、心電圖、量血壓、肝腎功能檢查等，吸引大批民眾前往接受看診，現場另還有為弱勢民眾義剪服務。



坤志慈善會還結合了其他慈善會，發放民生物資給西嶼等3鄉低收入戶，共210戶的弱勢家庭受惠。



陳光復對坤志慈善會年年都到偏鄉地區義診，照顧離島居民的健康及醫療，並且發放物資給低收入戶弱勢家庭，表達感謝，期盼透過慈善會實際行動，達到拋磚引玉的效果，鼓勵更多善心人士投入偏鄉關懷行列。



陳光復表示，澎湖離島偏鄉醫療已逐漸改善，縣府除與各大醫院簽署策略聯盟，積極爭取高知名度醫師至偏鄉駐診，讓民眾免除舟車勞頓，可享國際級醫師前來診治，實踐在地醫療理念。（編輯：陳清芳）1070311



