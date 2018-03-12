椿象威脅果樹 40萬隻平腹小蜂反制

荔枝、龍眼是高雄市高經濟價值的果樹，近年受外來蟲害椿象入侵，嚴重影響開花結果及農穫量，農業局利用生物防治法，釋放40萬隻椿象天敵「平腹小蜂」（圖），盼降低椿象對果樹的危害。（高市農業局提供）中央社記者王淑芬傳真 107年3月12日

（中央社記者王淑芬高雄12日電）椿象喜歡在荔枝、龍眼樹開花季節宿寄在樹上，這個季節已蠢蠢欲動，將威脅荔枝產量，高雄市農業局利用生物防治法，要釋放40萬隻椿象天敵平腹小蜂，盼降低椿象對果樹的危害。



「椿象會刺吸龍眼、荔枝的嫩芽及花穗，導致落果、枯萎」，農業局科長張韻萍今天告訴中央社記者，不僅果農傷透腦筋，蜂農也束手無策。



椿象是外來種的植物蟲害，喜歡在荔枝和龍眼花開季節宿寄於樹上，噬食嫩芽，除了果樹之外，高雄市的行道樹台灣欒樹也出現不少椿象，影響生長。



農業局說，椿象會噴出防禦性臭液，如遭噴濺可能會造皮膚灼傷、過敏等症狀，如果不小心被臭液沾到眼睛還有失明之虞。



為了防治荔枝椿象，市府農業局每年都僱工於公共區域進行化學防治，但僅限於道路沿線，許多人車難以進入的地方就成為荔枝椿象繁殖的溫床。



農業局委託農業改良場繁殖椿象天敵「平腹小蜂」，在荔枝、龍眼開花期防治荔枝椿象，自2月底以無人機作為載具釋放平腹小蜂，在田寮區一帶釋放2萬8000多隻，預計今年釋放量約40萬隻。



高雄市使用天敵防治荔枝椿象已經數年，今年規模更大，張韻萍說，天敵防治椿象效果一定不如使用化學藥劑快速、有效，但常期使用還是能達到防治效果，除了果農之外，蜂農也因為採蜜不能用化學防治，市府協助業者申請取得小蜂，以利生物防治。（編輯：唐聲揚）1070312