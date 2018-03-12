幼兒園中小班就學 彰縣每年補助一萬元

為照顧年輕父母、減輕養育子女負擔，彰化縣政府補助幼兒園中班、小班就學，每年每名幼兒補助新台幣一萬元，8月起將正式實施。圖為幼兒園內上課情景。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 107年3月12日

（中央社記者蕭博陽彰化縣12日電）彰化縣政府補助幼兒園中班、小班就學，每年每名幼兒補助新台幣一萬元，今年8月正式實施，搭配已實施多年的大班補助，福利將連貫大、中、小班，減輕家長養育負擔。



為照顧年輕父母、減輕養育子女負擔，彰化縣政府推出就讀幼兒園中、小班學費補助，每人每學期5000元、每年一萬元措施，已編列經費並獲縣議會支持通過，今年8月起正式實施，彰化縣政府教育處長鄧進權、新聞處長李俊德今天對外公布。



鄧進權說，縣政府為減輕年輕父母養育負擔，配合教育部政策大班幼童補助計畫，每年補助私立幼兒園學費3萬元，公立幼兒園免學費，弱勢家庭還有加額補助，總金額最多可達6萬元，目前已經實施。



鄧進權表示，為健全幼兒教育，往下延伸到中、小班幼童，每年每名幼童補助一萬元，已完成編列民國107學年度半年5000萬元預算，補助措施自107學年第一學期、8月開始實施，將連貫幼兒園大、中、小班補助，使縣內幼兒教育更全面，也減輕家長育兒負擔。



鄧進權說，父母或監護人一方，及幼兒設籍彰化縣半年以上，就讀縣內合法立案私立幼兒園的中小班幼兒，即具補助資格，由就讀的幼兒園協助家長申請，受理時間為第一學期當年度10月15日前、第二學期為當年度4月15日前，每名中、小班幼兒獲一萬元就學補助，分上、下學期核發，每年估一萬名幼兒受惠。（編輯：施燕飛/陳怡璇）1070312