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中市雙主燈日本睡魔花燈 公共空間展出

發稿時間：2018/03/12 16:45

最新更新：2018/03/12 17:22

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「2018中台灣元宵燈會」11日閉幕，台中市觀旅局規劃將雙主燈區的兩個主燈移至社區公共空間展出，圖為台中公園以「公犬遠瞻」為造型的主燈。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真　107年3月12日「2018中台灣元宵燈會」11日閉幕，台中市觀旅局規劃將雙主燈區的兩個主燈移至社區公共空間展出，圖為台中公園以「公犬遠瞻」為造型的主燈。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真　107年3月12日

（中央社記者趙麗妍台中12日電）為期16天的「2018中台灣元宵燈會」，雙燈區合計吸引240萬餘人次，雙主燈區的2個主燈以及日本青森縣扇形睡魔花燈，也將在閉幕後結合市府、社區的公共空間繼續展出。

「2018中台灣元宵燈會」在台中公園及港區藝術中心登場，展期為期16天，昨日閉幕，台中公園主燈以「公犬遠瞻」為造型，港區藝術中心場主燈以「母犬守護」為造型，賞燈遊客合計超過240萬餘人次。

台中市觀旅局長陳盛山今天表示，今年日本青森縣平川市贈送台中市5米高的「扇形睡魔花燈」，由平川市傳統製燈師傅手工打造，再以海運方式運送到台中，是遊客爭相拍照的花燈之一。

為讓許多來不及欣賞雙主燈及扇形睡魔花燈的民眾，有機會可一睹風采，觀旅局規劃將雙主燈移至社區公共空間展出，睡魔花燈則移置至台中文化創意產業園區，延續這幾座花燈之美。（編輯：張銘坤）1070312

「2018中台灣元宵燈會」11日閉幕，日本青森縣平川市贈送台中市的「扇形睡魔花燈」將移至台中文化創意產業園區，讓來不及欣賞的民眾，有機會可一睹風采。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真　107年3月12日「2018中台灣元宵燈會」11日閉幕，日本青森縣平川市贈送台中市的「扇形睡魔花燈」將移至台中文化創意產業園區，讓來不及欣賞的民眾，有機會可一睹風采。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真　107年3月12日
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