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前瞻補助 新竹漁人碼頭提升港區景觀

發稿時間：2018/03/12 17:00

最新更新：2018/03/12 17:23

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新竹市政府12日發布新聞稿表示，新竹漁人碼頭建設近期再獲「前瞻基礎建設計畫–水環境建設」經費補助，後續將啟動濱海水岸改善工程與水域周邊環境改善工程。中央社記者魯鋼駿攝　107年3月12日新竹市政府12日發布新聞稿表示，新竹漁人碼頭建設近期再獲「前瞻基礎建設計畫–水環境建設」經費補助，後續將啟動濱海水岸改善工程與水域周邊環境改善工程。中央社記者魯鋼駿攝　107年3月12日

（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）新竹市政府今天表示，市府打造新竹漁人碼頭，近期再獲「前瞻基礎建設計畫-水環境建設」經費，將啟動水岸、水域周邊，整建新竹漁港周邊設施與景觀，提升漁民作業環境。

新竹市政府今天發新聞稿指出，市府今年2月已啟動新竹漁人碼頭建設的景觀道路、海事工程，近期再獲補助經費，後續將啟動濱海水岸改善工程與水域周邊環境改善工程，提升港區景觀與漁民作業環境，目前已著手進行設計，預計今年6月啟動，年底完成。

新竹市長林智堅表示，這次的改善工程包括延長風箏賽場北側護堤拋石，改善風沙問題，也增設階梯式拋石延伸至沙灘，讓民眾欣賞海景更安全便利；另也修繕港區浮動碼頭，增加船席數，同步提升漁業環境、遊憩景觀，打造產業與觀光功能兼具的漁港。

竹市府產業發展處長吳甲天指出，市府推動「微笑水岸」計畫，營造親水休憩空間，要讓城市與水環境關係更緊密，新竹漁港就是計畫的其中一環，將串聯新竹左岸、17公里海岸線，努力形塑生態優先、景觀第一的微笑水岸。（編輯：施燕飛/孫承武）1070312

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