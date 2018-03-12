/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 捷運票價吳音寧HBL阿里山森林鐵路
>rss

如何種出健康樹木 澆水除草防蟲很重要

發稿時間：2018/03/12 17:24

最新更新：2018/03/12 17:24

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）南投林管處今天贈出萬株苗木並募得發票助弱勢，同時教導整地、掘穴、修除過長根系、注意水分、除草、施肥、避免病蟲害等種樹訣竅，期盼民眾在住家周邊打造綠色永續環境。

響應植樹節，林務局南投林區管理處提供茶花、桂花、杜鵑、七里香、黃梔花、含笑花、山櫻花共1萬3000株苗木，民眾持2張1月到3月的發票就可換1株，每人限2株，獲得許多民眾熱烈迴響及參與，除贈送苗木，林管處也教導民眾如何把樹木種得健康又漂亮。

南投林區管理處長李炎壽說，整地後，掘穴取容器兩倍寬度、加深20公分植穴，依序放入有機肥料、表土，再修除過長根系，苗木直立放入植穴後，覆蓋心土壓實，成長過程水分要充足，定期檢視健康情形，適時換盆、除草、施肥、修剪，避免病蟲危害，種出健康樹木才有機會看到美麗花朵。

李炎壽表示，南投林管處近10年在中部縣市新植造林1194公頃，約等於48座大安森林面積，讓中部每戶平均多分配到15平方公尺綠地；林管處除造林，也會在有需要地點補植適宜樹種，並配合季節進行除草、切蔓、修枝等撫育工作，去年補植及撫育造林地共639公頃。

同時，他說，今年國際森林日主題是森林與永續城市，因為樹木和城市森林可以冷卻空氣、過濾有害污染物、幫助緩解氣候變化，使城市更綠色、健康，今天送出7種共1萬3000株樹苗，希望民眾打造綠色永續城市，同時募得2萬6000張發票捐給扶弱組織。（編輯：梁君棣）1070312

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP