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住的安心 高市進化土壤液化數據

發稿時間：2018/03/12 17:30

最新更新：2018/03/12 17:30

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（中央社記者王淑芬高雄12日電）高雄市為更精確掌握土壤液化程度，辦理楠梓區等18個行政區精度3000分之一的土壤液化潛勢圖建置，一期圖資顯示，臨沿海水域近的鹽埕等5個行政區的部分地區土壤有液化情形。

2年前美濃地震造成嚴重的災情，後來中央地質調查所有公告精度2萬5000分之一的土壤液化潛勢區，高市府為掌握更精確的土壤液化數據，進化並建置精度3000分之一的土壤液化潛勢圖。

工務局工程企劃處在去年辦理土壤鑽測，鎖定楠梓、左營等18個行政區，調查面積約為359平方公里，雖然面積占全市的12.2%，但是居住人口約220萬人，佔全市近8成民眾居住的比例。

工務局工程企劃處處長鄭元宗今天告訴中央社記者，第一期鑽測結果，有鹽埕、前金、新興、楠梓及橋頭區臨水域近的部分地區呈現土壤液化，這個數據和地調所公布的數據有些差距；不過，他說5個行政區也非全面性的液化。

鄭元宗說，一期土壤液化潛勢區進行深30公尺的鑽探共268孔，另結合過去工程建設、房屋建築的地質鑽探資料逾1萬5000筆建置圖資，數據更精確。

他指出，土壤液化潛勢區屬參考性質，非代表立即性危險，民眾不需要過於恐慌；一般土壤液化的地質多屬沙性或地下水位高所致。

工務局將持續推動2期鑽探工程，範圍是剩餘的20個行政區，兩期鑽探檢測費逾新台幣8000萬元，預計明年5月完成。

工務局表示，相關土壤液化潛勢圖資將供市府建築管理與都市防災參考，資訊也會揭露，讓市民透過網路查詢掌握土壤液化潛勢區域，了解住宅或環境是否位於液化潛勢區內，提供未來規劃與建築的參考；至於數據是否會衝擊房市有待觀察。（編輯：張銘坤）1070312

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