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台中百貨業週年慶將開打 粉絲按讚就捐家扶

發稿時間：2018/03/12 17:36

最新更新：2018/03/12 17:57

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為拉抬買氣，台中市各百貨母親節檔期促銷及週年慶活動提早開打，並有業者為回饋社會，推出民眾在臉書專頁短片按讚一次就捐一元給台中家扶的活動，歡迎民眾響應做公益。中央社記者郝雪卿攝　107年3月12日為拉抬買氣，台中市各百貨母親節檔期促銷及週年慶活動提早開打，並有業者為回饋社會，推出民眾在臉書專頁短片按讚一次就捐一元給台中家扶的活動，歡迎民眾響應做公益。中央社記者郝雪卿攝　107年3月12日

（中央社記者郝雪卿台中12日電）農曆春節檔期剛過，台中市各百貨公司週年慶活動接續登場，為了提振買氣，除消費者回饋率逾2成外，還有業者只要粉絲在臉書專頁短片按讚一次，就捐1元給台中的家扶中心。

隨著天氣漸漸變暖，百貨公司新品已經完全上架，為了拉抬買氣，母親節檔期促銷及週年慶活動也提早開打，每家百貨公司都祭出多重優惠以吸引消費者，其中中友百貨的回饋率為23.88%，而廣三SOGO百貨的回饋率也有22%。

在週年慶正式開跑前，各家百貨先舉辦VIP預購會，中友百貨、廣三SOGO及台中大遠百都從15日起登場，包括化妝品、女裝、家電及寢具等都是促銷重點，業者也祭出加碼送等優惠。

中友百貨店長許振立表示，週年慶檔期從3月22日起到4月25日為止，投入的促銷預算達1.8億元，回饋率達23.88%；還特別錄製動感短片散播愛心，只要粉絲在中友臉書專頁上為短片按一個讚，就捐贈新台幣1元給台中的家扶中心，希望於4月30日前募集到10萬個讚，大家一起讚出愛心。

廣三SOGO百貨總經理孫士春表示，15日起VIP預購會先登場，21日起展開為期60天的週年慶活動，預估預購會首日目標破億，業績可望成長3%到5%，首波祭出15萬組優惠商品下殺1.8折，化妝品則下殺2.3折，回饋率近22%。

台中大遠百美麗購物節預購於15日登場，邁入第三屆的精瓷展也同時舉行，配合台中花博的到來，特別展示中西的春日花卉風格精瓷、水晶擺件，參展作品達20件、總價值破億。（編輯：李錫璋）1070312

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