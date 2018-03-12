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蘇智偉辦版畫個展 呈現文化多樣性

發稿時間：2018/03/12 17:53

最新更新：2018/03/12 18:07

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版畫藝術家蘇智偉投入木刻版畫創作多年，作品多取材自生活，以刀工在木版上刻劃民俗節慶、台灣風情等元素，即日起在台中童綜合醫院梧棲院區舉辦個展。（童綜合醫院提供）中央社記者蘇木春傳真　107年3月12日版畫藝術家蘇智偉投入木刻版畫創作多年，作品多取材自生活，以刀工在木版上刻劃民俗節慶、台灣風情等元素，即日起在台中童綜合醫院梧棲院區舉辦個展。（童綜合醫院提供）中央社記者蘇木春傳真　107年3月12日

（中央社記者蘇木春台中12日電）童綜合醫院即日起展出藝術家蘇智偉版畫個展，以蘭嶼之歌與台灣民俗為主題。他的作品擅用多層次表現手法，可快速掃過、享受當下氣氛，也能細細品嘗當中意義，呈現文化多樣性。

蘇智偉投入木刻版畫創作十多年，取材於生活，以刀工在木版上刻畫出民俗節慶、生活點滴、台灣風情等各式圖像元素，他的每一幅作品，以粗細變化的線條，展現傳統書畫的儒雅，用黑白交錯的分佈，呈現東方禪意，強烈而樸質的色彩，充份再現傳統民間用色特點。

這次版畫個展共展出46幅，分為「蘭嶼之歌」與「台灣民俗」兩大主題，運用層疊循序的套色，展現面的層次感，用雕刻刀紮實的刻鑿，顯現畫面渾實的力道與氣勢。

對於藝術的欣賞方式，有些人喜歡走馬看花、快速掃過作品，有些人喜歡細細推敲當中涵義。蘇智偉說，他的作品巧妙在雙方論點中取的平衡，既可以快速掃過作品，享受當下的氣氛，也能細細品嘗深處意義。

其中，他的一幅「神明遶境」版畫中，初看是一幅用色鮮明、刀工渾厚的現場描繪版畫，再進一部細看黑白交錯的田野中，卻暗藏機關，刻上「TAIWAN、MIT」的字樣細節。

蘇智偉也善用文化差異表達趣味，譬如在達悟族飛魚祭的作品中，使用飛魚取代文字，表達年年有魚，將漢文化的傳統俚語，套用在原民文化的祭典中，除直觀的明顯文化差異，更深一層表達漢文化強調豐衣足食與原民文化量出為入的不同思考。

蘇智偉版畫個展即日起至4月30日，在童綜合醫院地下一樓轉角藝術展出。(編輯:孫承武)1070312

版畫藝術家蘇智偉個展即日起在台中童綜合醫院梧棲院區展出，共有46幅作品，分成「蘭嶼之歌」及「台灣民俗」兩大主題，歡迎民眾參觀。（童綜合醫院提供）中央社記者蘇木春傳真　107年3月12日版畫藝術家蘇智偉個展即日起在台中童綜合醫院梧棲院區展出，共有46幅作品，分成「蘭嶼之歌」及「台灣民俗」兩大主題，歡迎民眾參觀。（童綜合醫院提供）中央社記者蘇木春傳真　107年3月12日
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