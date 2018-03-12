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全力抬轎 顏純左退出市議員初選

發稿時間：2018/03/12 18:53

最新更新：2018/03/12 20:14

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民進黨台南市黨部12日在新營區舉辦市議員登記參選協調會，原已登記在第3選區參選的市黨部主委顏純左（右3）主動退出議員選舉。（民進黨台南市黨部提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年3月12日民進黨台南市黨部12日在新營區舉辦市議員登記參選協調會，原已登記在第3選區參選的市黨部主委顏純左（右3）主動退出議員選舉。（民進黨台南市黨部提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年3月12日

（中央社記者楊思瑞台南12日電）民進黨台南市黨部今天在新營區舉辦市議員登記參選第1、2、3選區協調會。原已登記在第3選區參選的市黨部主委顏純左，主動退出議員選舉，盼改用豐富的輔選經驗「抬轎」。

顏純左參與民進黨台南市長黨內初選，經民調後在6名參選人中排名第3未能出線，隨後登記投入議員選舉，盼能繼續為台南鄉親服務，今天決定退出。

顏純左表示，經過與許多人討論之後，他認為在年底的選戰不應該當一個競爭者，而應該當一個輔選者。要用過去豐富的輔選經驗，來輔選第3選區的陳秋宏、吳通龍兩名參選人，並輔選民進黨各地區提名的市議員、市長提名人黃偉哲和各基層的里長。

他說，希望讓民進黨在年底選戰開出亮麗的成績，因此決定退出議員選舉。

民進黨台南市黨部代理主委陳世輝表示，顏純左創下絕佳民主風度，讓人深感欽佩。原本向黨部請假的顏純左也在今天恢復台南市黨部主委一職，將會與中央黨部配合，做好黨內輔選的重要工作。（編輯：張銘坤）1070312

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