北市啟動頂二層違建專案 強拆兩案

台北市建管處啟動「頂二層違建專案」，目前清查涉有影響公共安全的違建共計307件，除疏導自拆之外；另一方面則會進行強拆，雙管齊下，12日首先執行寧波西街和南港路兩處頂加既存違建。（台北市建管處提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年3月12日

（中央社記者黃麗芸台北12日電）台北市建管處啟動「頂二層違建專案」，凡妨害公共安全者依法強拆，今天首先執行寧波西街和南港路兩處頂加既存違建，以每月至少拆除6件為目標，共計將執行307件。



去年底新北市中和區違建公寓大火造成9死，也讓各界再度關切違建問題。台北市長柯文哲當時也指示相關局處，要針對北市頂樓加蓋問題進行通盤檢討；北市建管處也說明，屋頂上加兩層的雙層違建及頂樓加蓋有隔間者，都會是優先拆除對象。



建管處副總工程司洪德豪今晚接受中央社訪問時表示，目前清查涉有影響公安的頂二層違建共計307件，除疏導自拆之外；另一方面則會進行強拆，雙管齊下，由於拆除難度高且人力有限，目前訂定每月以至少拆除6件為目標。



洪德豪指出，建管處今天已先行針對北市中正區寧波西街及南港區南港路等兩處住家頂加既存違建，進行強拆。



建管處處長張明森表示，自107年度起，除遏止新違建產生外，對於屋頂既存違建嚴重影響公安者，若裝修隔出3個以上使用單元、加蓋第二層以上及未安裝住宅用火災警報器等成立專案。



張明森說，除藉此持續加強違建查報優先執行拆除作業，以維住居安全外，也展現北市府處理影響公安的頂樓違建決心。（編輯：張銘坤）1070312