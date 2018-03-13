花蓮吉安推有機農業 紅藜美景盼吸客

吉安鄉農友徐妍花說，紅藜耐旱也耐雨，一年四季都適合種植，平均3個月可收成。中央社記者李先鳳攝 107年3月13日

（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）花蓮吉安鄉有廣闊的田園風光，鄉長黃馨積極凝聚農友力量，推動有機農業，其中高經濟價值的紅藜，受到民眾喜愛，種植過程中也能成為農業觀光點，具發展在地特色潛力。



根據週刊調查全台319個鄉鎮，最適合「退休居住環境」中，吉安鄉獲選為全台灣最適合退休長宿的「幸福小鎮」之首。吉安鄉有廣闊的沖積平原，無汙染的水源，肥沃的土壤，加上受太平洋氣流調節，地理環境條件得天獨厚。



黃馨說，鄉內干城村擁有奇萊山乾淨無污染的充沛水源，灌溉大地及肥沃土壤孕育出優質的農特產品，希望在這塑造示範有機村，農產品除以契作方式，也會協助農友推廣，讓質優的農產和觀光休閒業同時並進。



計畫藉由有機種植建構較特殊的在地農特產業，包括紅藜及其他五穀雜糧，例如小米、紅米、綠豆、黃豆、蕎麥等，配合相關單位以契作方式收購，也積極向中央爭取預算經費與福利，優先照顧農民，協助提升栽種技術及行銷管道，增加農民收入。



吉安鄉農友徐妍花說，紅藜耐旱也耐雨，一年四季都適合種植，平均3個月可收成。以階梯式栽種提升農地利用率及收成率，當採收紅藜的上半部，取下一些種子播灑於原地，使紅藜幼苗可源源不絕生長，下半部則讓它自然風化變成土壤的有機質，循環利用。



徐妍花說，結合一群單親家庭，配合政府「小地主大佃農」政策，承租13公頃土地種植農作，紅藜就種了5公頃，傳承耆老的自然農法，讓野草與植物共生，尊重土壤中的微生物、動物及植物，不會趕盡殺絕、斬草除根，僅人力用掃把輕輕的驅趕蟲害，為的就是要種出天然無汙染的農作物。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070313





花蓮吉安鄉有廣闊的田園風光，鄉長黃馨（右2）積極凝聚農友力量，推動有機農業，其中高經濟價值的紅藜，受到民眾喜愛，具發展在地特色潛力。中央社記者李先鳳攝 107年3月13日