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熊本熊4/28到新北 微風運河為陪伴而跑

發稿時間：2018/03/13 11:41

最新更新：2018/03/13 12:17

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新北市府教育局長林奕華13日在記者會表示，結合路跑及創客體驗，邀吉祥物熊本熊部長4月28日一起到新北微風運河跑跑玩創客。中央社記者黃旭昇攝 107年3月13日新北市府教育局長林奕華13日在記者會表示，結合路跑及創客體驗，邀吉祥物熊本熊部長4月28日一起到新北微風運河跑跑玩創客。中央社記者黃旭昇攝 107年3月13日

（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市府教育局鼓勵學生動手做學習，結合路跑及創客體驗，邀吉祥物熊本熊部長4月28日一起到新北微風運河跑跑玩創客。

新北市府教育局長林奕華今天在記者會表示，這次舉辦「2018酷萌跑Kuma Fun Run」新北站，傳達為陪伴而跑的理念，與新北創客123精神─1個點子、2個夥伴共創、三五好友齊分享的精神一致。

她說，日本九州熊本縣政府及新北市政府教育局合作，特別邀日本第一位吉祥物公務員熊本縣的營業部長「熊本熊」從日本飛來，將陪伴的愛帶給新北的孩子。

市府鼓勵親子一起參加酷萌跑活動，也出動創客代言玩偶「小漾」，活動現場將由熊本熊和小漾以「酷MA萌營業部長的生活」為主題，帶領大家跳創客舞。

除3Km趣味路跑，也設立大型兒童遊樂區、親子手作區、犬貓寵物健診及美食等親子市集，毛寶貝也可一起參加。

林奕華表示，新北創客精神是「只要想得出來，就做得出來」，教育局將於活動主題區辦創客體驗活動，提供多項親子手作體驗。5月也要推出創客月系列活動，主打玩具醫生大改造、親子玩創客、創意迺夜市，於435藝文特區舉辦大型創客市集活動。（編輯：方沛清）1070313

新北市府教育局長林奕華（後右4）13日記者會表示，舉辦「2018酷萌跑Kuma Fun Run」新北站，傳達為陪伴而跑的理念，與新北創客123精神─1個點子、2個夥伴共創、三五好友齊分享的精神一致。中央社記者黃旭昇攝 107年3月13日新北市府教育局長林奕華（後右4）13日記者會表示，舉辦「2018酷萌跑Kuma Fun Run」新北站，傳達為陪伴而跑的理念，與新北創客123精神─1個點子、2個夥伴共創、三五好友齊分享的精神一致。中央社記者黃旭昇攝 107年3月13日
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