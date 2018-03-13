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1顆20元 後山幫西部促銷高麗菜[影]

發稿時間：2018/03/13 12:16

最新更新：2018/03/13 12:37

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影片來源：中央社

（中央社記者盧太城台東縣13日電）西部蔬菜盛產，台東縣農會今天採購雲林10噸高麗菜，其中3噸以每顆新台幣20元義賣，3小時搶購一空。

「抱歉，必須親自到場搶」，今天一大早，上百箱的高麗菜運至台東市新生路、南京路口的台東縣農會超市，超市主任蕭全軒電話接不停，許多親友打電話向他訂購高麗菜。

蕭全軒說，有人打電話訂一顆，有人要一箱，他全部予以婉拒，告訴親友，「我很忙，現場已經很多人搶購了」，只開放現場賣，不能電話訂購。

台東縣農會總幹事戴震東說，「互相幫忙」，西部高麗菜盛產，再者受到台北果菜市場連續休假影響，西部蔬果價錢下跌，農會彼此幫忙，台東產地的高麗菜尚未上市，因此幫忙買進雲林的高麗菜。

張姓婦女一口氣買了10顆高麗菜，她說，親友上班無法親自到現場，因此拜託她幫忙，準備做泡菜；羅姓男子也抱了3大顆，他說，一顆才20元，他買回家今晚包水餃。

蕭全軒表示，台東縣農會向雲林總共購買10噸的高麗菜，大約1萬多顆，進貨前都有通過安全檢查，部分用於學校營養午餐，部分交由農會促銷，3噸用於義賣，所得捐給台東縣社福團體。

蕭全軒說，他們以向雲林採購的價錢賣給民眾，今天中午前3噸義賣的高麗菜，已經搶購一空。（編輯：梁君棣）1070313

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