基隆社區營造徵選 最高補助45萬

基隆市文化局將在21日舉辦社區營造徵選說明會，最高可補助新台幣45萬元，今年除開放外縣市團體申請外，也規定提案人必須參加培訓課程。（基隆市政府文化局提供）中央社記者王朝鈺傳真 107年3月13日

（中央社記者王朝鈺基隆市13日電）基隆市文化局將在21日舉辦社區營造徵選說明會，最高可補助新台幣45萬元，基隆市文化局副局長李添慶今天說，今年除開放外縣市團體申請外，也規定提案人必須參加培訓課程。



基隆市長林右昌上午在市務會議後記者會表示，過去做法由提案人或機關自行提案，今年則要求必須參加社區營造培訓課程後再申請補助，期盼藉此提升提案數量與品質。



李添慶說，文化局從民國105年持續透過社區營造徵選與輔導，協助個人或團體為社區帶來活力，今年徵選分為「初階型」、「進階型」和「跨域型」，分別最高補助10萬元、30萬元及45萬元。



他表示，社區營造徵選說明會將於21日晚間7時在文化中心2樓第一會議室舉行，文化局期盼社區營造不只侷限在硬體，而是將觀念落實在每個角落，因此今年規定提案人如果只參加說明會沒有參與培訓課程，文化局將不受理申請。



李添慶指出，由於不少外縣市團體對基隆市社區營造議題很有興趣，今年特地開放立案滿一年以上的社區、人民團體或基金會申請提案，但提案方向及施作地點僅限在基隆市。（編輯：張芷瑄）1070313