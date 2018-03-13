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桃市寄養家庭缺很大 盼民眾響應

發稿時間：2018/03/13 13:34

最新更新：2018/03/13 14:01

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桃園市政府13日舉辦寄養家庭招募記者會，投入寄養服務13年的玉蘭媽媽現場分享經驗，號召有愛心與有能力的民眾一起加入寄養家庭的行列，幫助更多受虐兒童。中央社記者吳睿騏攝　107年3月13日桃園市政府13日舉辦寄養家庭招募記者會，投入寄養服務13年的玉蘭媽媽現場分享經驗，號召有愛心與有能力的民眾一起加入寄養家庭的行列，幫助更多受虐兒童。中央社記者吳睿騏攝　107年3月13日

（中央社記者吳睿騏桃園13日電）為提供更多受虐兒寄養家庭服務，桃園市長鄭文燦今天號召民眾一起加入「打開家門，讓愛住進來」寄養家庭的行列。市府同時提高寄養服務費，盼讓更多受虐兒也能得到愛與關懷。

桃園市政府今天舉辦寄養家庭招募記者會，市長鄭文燦表示，市府提供寄養家庭照顧受虐兒服務已有30多年，去年桃園市就有500多名需要安置的兒童，但寄養家庭戶數卻嚴重不足，社會局期盼邀請有愛心與能力的民眾一同加入，「打開家門、讓愛住進來」。

鄭文燦表示，桃園市目前寄養家庭僅有73戶，實際能到寄養家庭安置的只有90多位，今年市府也調高寄養服務費，從原本的每月新台幣1萬8000元提高到2萬1000元至2萬3000元間，招募更多民眾加入，緩解寄養家庭支出。

投入寄養服務13年的玉蘭媽媽說，當時就讀國中的小晨（化名）來到家裡，透過主動陪伴、散心走出小晨心中陰霾；現在小晨已經成年，並靠自己的力量在餐飲店工作，今天小晨也到記者會現場獻花給玉蘭媽媽，感謝她當時的陪伴照顧，才未迷失了人生的路。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070313

桃園市政府13日舉辦寄養家庭招募記者會，市長鄭文燦（中）號召民眾一同加入「打開家門，讓愛住進來」寄養家庭的行列，讓更多受虐兒能得到愛與關懷。中央社記者吳睿騏攝　107年3月13日桃園市政府13日舉辦寄養家庭招募記者會，市長鄭文燦（中）號召民眾一同加入「打開家門，讓愛住進來」寄養家庭的行列，讓更多受虐兒能得到愛與關懷。中央社記者吳睿騏攝　107年3月13日
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