德商投資案遭疑一人公司 中市府謹慎處理

（中央社記者郝雪卿台中13日電）德商霍夫曼諮詢公司擬於台中港投資海水採礦聯合開發案被媒體披露是一人公司，台中市經發局今天表示，有意願投資台中的案件，市府都抱持樂觀、開放、謹慎態度辦理。



台中市長林佳龍6日在市府與來自德國的霍夫曼諮詢公司（Hoffmann Financial Consulting）總裁哈利．霍夫曼（Harry Hoffmann）簽訂「海水採礦聯合開發投資案」合作備忘錄，未來台中市政府將扮演平台及窗口角色，給予霍夫曼公司後續相關評估作業所需的協助。這項投資案規模逾新台幣上千億元，預估可帶來千人工作機會。



不過，今天有媒體披露霍夫曼諮詢公司是一人公司，也找不到這家公司在德國的註冊資料。



台中市經發局回應表示，這項投資案是經由亞洲台灣商會會聯合總會名譽總會長李天柒引介，對於有意願投資台中的案件，市府都抱持樂觀、開放、謹慎查證的態度辦理。



對於有媒體報導指市府未經了解即與對方簽署備忘錄（MOU），經發局指出，此案經市府招商投資促進委員會評估後，經委員會主席同意簽署MOU。簽署MOU最大的目的在於將市府可協助的項目明文化，希望讓投資者感受市府招商的積極態度，是一種常見的行政協助方式。



至於媒體質疑對方為「小公司、資本額很小」，經發局表示，歐洲投資案型態前期多採「特殊目的實體」（Special Purpose Entity, SPE）形式，由財務或諮詢顧問公司協助進行評估及規劃，並非一開始即由資金供給公司直接出面逕行投資，霍夫曼目前來台評估投資的形式即屬SPE。



未來如果投資案確定落腳台中，經發局說，投資者組成型態可能由主投資方出面成立子公司，或是各投資方合組新公司，許多投資組成型態都有可能性，因此，不宜在投資評估初期即以霍夫曼的資本額來斷定投資案型態。



經發局表示，後續審查程序更為重要，台灣對於僑外投資都有相當嚴謹的查證程序，此案涉及的中央部會相當廣，包括環保署、經濟部、交通部等都會依權責進行後續查證評估動作，台中市政府則扮演平台及窗口，也已陪同霍夫曼拜會投審會，後續將以地方政府的立場提供必要的協助。除了到台中評估投資，經發局也掌握霍夫曼同時在西班牙、南韓等國家評估投資中。（編輯：唐聲揚）1070313