二十視小時繪本展 大葉學生發揮創意

大葉大學視覺傳達設計學系學生舉辦「二十視小時」繪本成果展，展出視傳系大學部二年級學生繪製的70本繪本及9組動態創作作品，即日起展出到23日。（大葉大學提供）中央社記者吳哲豪傳真 107年3月13日

（中央社記者吳哲豪彰化13日電）大葉大學視覺傳達設計學系學生推出「二十視小時」繪本成果展，同學們發揮創意，創作出小男孩和怪獸當同學、女孩和面具等的故事，以24小時為單位，以繪本方式呈現不同的世界。



大葉大學視傳系在學校的設計藝術學院一樓展覽廳，舉辦「二十視小時」繪本成果展，視傳系大學部二年級學生展出所繪製的70本繪本以及9組動態創作作品，展覽從即日起展出到23日。



大葉大學視傳系助理教授易映光今天指出，學校在二年級為學生安排「繪本製作」課程，由同學們分組共同發想一個故事，組員們再各自設計繪本闡述故事內容，同學們可以藉由學習到繪本製作的腳本、人物設定以及圖文編排等，在實際展出時，同學們也能學習到策展與呈現，增加實務經驗。



就讀視傳系二年級的林冠頡表示，展覽取名為「二十視小時」，讓他想到一天有8萬6400秒，多一秒就是另一個24小時的開始，對於日以繼夜創作的他們來說，太陽與月亮都是不可或缺的存在，希望藉由不同視角記錄世界，帶大家看見不一樣的24小時。



至於由二年級學生賴亭豫、陳怡仁、辜亭毓創作的「我的怪同學」，故事敘述小男孩與怪獸同學的互動，賴亭豫說，故事中的主角小男孩是怪物學校唯一的人類，怪獸都覺得小男孩的行為舉止很奇怪，但是有一天怪獸鼓起勇氣跟小男孩說話，實際接觸後才發現彼此不一樣不一定就是怪，度過特別的一天。



至於由許洧緁、李佳旻以及王之妍等7名學生創作的「面具、女孩」，以面具代表人人都會遇到的困難，當戴上面具時，只要勇敢打破它，就能獲得重生，繪本也從黑白變成彩色，象徵突破困境。（編輯：方沛清）1070313