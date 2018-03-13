石門救災墜海直升機 桃園學校教學重生

2016年在新北市石門外海執行救難作業時墜海的海豚直升機，捐贈給學校做為飛機修護教學之用，空勤總隊13日駕駛同型直升機到校，提供飛修科師生現地實機比對、量測及記錄，作為未來重建修復參考。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年3月13日

（中央社記者吳睿騏桃園13日電）2016年3月在新北市石門外海執行救難作業時墜海的海豚直升機，今天捐贈給學校做為飛機修護教學之用，接受捐贈的方曙商工也將它命名為「振興號」，以紀念機長林振興。



空勤總隊2016年3月派遣直升機執行新北市石門外海，「德翔台北號貨輪」擱淺人員救援作業時墜海，正駕駛林振興和海巡特勤隊員蔡宗達不幸殉難。



內政部空勤總隊長董劍城今天受訪表示，這架海豚直升機在執行任務時，不幸失事墜毀，考量機體對教學仍有幫助，因此也將失事除役直升機捐贈給桃園市方曙商工，希望對飛機修護教學有幫助。



方曙商工飛機修護科主任吳培德表示，空勤總隊今天也駕駛與學校獲贈的同型海豚直升機到校，提供飛修科師生現地實機比對、量測及記錄，作為未來重建修復參考，讓學生在專業知能與職場無縫銜接。



方曙商工校長高儀樺表示，校方除建置飛機維修棚來安置這架救災墜毀的直升機，並命名為「振興號」紀念救難英雄林振興機長。同時也把他救難義行納入生命故事教材，延續他盡忠職守的精神典範。（編輯：張銘坤）1070313



