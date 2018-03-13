為輔導叛逆少年 警員余國彰提前退休

為輔導陪伴叛逆少年，警員余國彰（中）提前退休，並與退休同事傅志雄（左）、謝炬光（右）組關懷協會，開免費課輔班，關懷偏鄉弱勢家庭學生的教育。（潮州警分局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年3月13日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣13日電）屏東潮州警分局退休警員余國彰在職期間就開辦免費課輔班，輔導叛逆少年免於誤入歧途，為了繼續照顧被輔導的孩子，他屆齡退休前提前一年多退休，與2名退休同事組協會關懷偏鄉教育。



余國彰在從警的30多年歲月裡，屢屢發現犯罪的人多來自弱勢家庭，10多年前在屏東枋寮警分局服務時，發現有一個家庭因母親早逝、父親犯罪入獄，導致家中3名小孩沒人照顧成為叛逆青年，讓他興起想為弱勢孩童辦理品格教育的想法，於是成立「屏東縣大願心意關懷協會」。



余國彰10多年來以免費課輔班關心叛逆少年，被他輔導過的學生從國小、國中到高中已經超過300人，余國彰也因此在民國104年獲得全國好人好事。



為了全心全力照顧被他收容照顧的弱勢偏鄉少年，他在104年提前一年一個月退休，並與退休同事傅志雄、謝炬光自組關懷協會，向學校借用教室，成立課輔班，把「翻轉教育」當成志業，在少領退休金的情形下，把自己大部分的時間用來關心偏鄉教育。



余國彰表示，被輔導的孩子多人有轉變，有些孩子甚至後來回到課輔班，輔導其他孩子，形成了善的循環，這是他們能繼續下去的動力。



課輔班以「弟子規」作為教本，急欲提升迷途少年的品格，余國彰表示，「弟子規」教的是優良傳統道德與孝道倫理，可以改善孩子的品格，而他會提早退休除了個人生涯規劃，也是認為孩子從國小到高中階段需要有人陪伴，才能免於誤入歧途。



余國彰、傅志雄、謝炬光3名退休員警對翻轉偏鄉教育的用心，感動潮州鎮潮榮聯合診所院長梁應鐘及潮州鎮民代表張王惠雪在背後出錢出力，希望為地方帶動兒少品格教育的成長；潮州鎮薪傳文化協會昨天成立弟子規幼兒教育品格營，會中表揚余國彰、傅志雄、謝炬光。（編輯：劉政權）1070313